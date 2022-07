Медики назвали лучшие привычки для здоровья сердца 22.07.2022, 12:28

Несколько полезных советов.

Инсульт возникает, когда кровоток блокируется и не может достичь головного мозга, что может быть связано с ослаблением или разрывом артерий или разрывом кровеносного сосуда. Хотя об этом страшно думать, хорошая новость заключается в том, что вы часто можете снизить риск инсульта. Об этом пишет Eat This, Not That! (перевод — lenta.ua).

Люди с проблемами сердца или сердечными заболеваниями, диабетом, высоким кровяным давлением и высоким уровнем холестерина подвержены большему риску инсульта. Вот почему поиск плана диеты и фитнеса, который может помочь снизить риск этих хронических заболеваний, является ключевым фактором в предотвращении или снижении риска инсульта.

Диетологи назвали лучшие привычки в питании для снижения риска инсульта.

Ешьте полезные жиры и омега-3 жирные кислоты

«Полезные жиры и омега-3 помогают мозгу оставаться здоровым и могут помочь предотвратить заболевания головного мозга. Мои самые полезные жирные продукты — это лосось, авокадо и семена чиа», — говорит Моргин Клэр, зарегистрированный врач-диетолог.

Соблюдайте диету с низким содержанием натрия

«Высокое потребление натрия связано с гипертонией, что способствует риску инсульта. Исследования показали, что умеренное потребление натрия оказывает защитный эффект при инсультах», — говорит Моргин Клэр.

Ешьте много клетчатки

CDC перечисляет свои конкретные рекомендации по образу жизни, который может помочь снизить риск инсульта. В этот список входят такие вещи, как поддержание регулярных физических упражнений, ограничение потребления алкоголя и здоровое питание. Когда дело доходит до «здоровой диеты», CDC предлагает есть продукты с низким содержанием насыщенных жиров, есть много фруктов и овощей и получать достаточное количество клетчатки каждый день.

В метаанализе , в котором изучалось более 8900 случаев инсульта, было обнаружено, что употребление клетчатки помогает снизить риск инсульта. Согласно отчету, это снижение риска составило около 12% на каждые 10 граммов добавленной клетчатки в течение дня.

Ограничьте потребление красного мяса

Еще одна важная привычка в еде для профилактики инсульта — ограничение потребления красного мяса , в основном из-за высокого содержания в нем насыщенных жиров.

Согласно обзору, опубликованному в Stroke and Vascular Neurology, замена насыщенных жиров, таких как красное мясо, более полезными жирами в средиземноморском стиле помогает снизить риск инсульта.

Не зацикливайтесь только на похудении

Одна вещь, которая, по мнению диетолога Рэйчел Файн, действительно полезна для вашего общего состояния здоровья, заключается в том, чтобы меньше сосредотачиваться только на потере веса, а вместо этого придерживаться сбалансированной, здоровой диеты.

«Подумайте о том, чтобы исцелить свои отношения с едой и избавиться от давления, связанного только с потерей веса. Изменения образа жизни, независимо от того, теряется ли вес, были связаны со статистически и клинически значимыми улучшениями физиологических показателей, таких как артериальное давление и липиды в крови» - отмечает Файн.

