Ничего у Путина не выйдет Альфред Кох

22.07.2022, 12:29

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Альфред Кох

Иранские имамы вежливо «послали» выжившего из ума старика.

На сто сорок седьмой день войны Путин убил мальчика в Харькове. Отец в оцепенении несколько часов сидел у тела сына и держал его за руку. Наверное, когда он ее взял, мальчик еще был жив. А потом рука начала медленно остывать.

Что скажет Шойгу про это убийство? Что это ложь и россияне никого не убили? Так вот же, фото. Куда дальше? Что скажет Лавров? Что география конфликта расширилась? Так нет, это Харьков, 60 км от российской границы. Что скажет Путин? Что это идет борьба с нацистами? И что, вот этот мальчик из русскоязычного Харькова – нацист? И его надо было убить? Он угрожал детям Донбасса?

Знаете что? Я уже, наверное, не смогу обрадоваться победе над путинской Россией. Какая к черту победа? Что это за победа… Вот завелся в степи бешеный шакал. Его выследили и застрелили. Победа? Да нет, просто санитарное мероприятие. Хочешь – не хочешь, а надо шакала найти и убить. Иначе он всю скотину перезаражает. Да и людей может покусать.

Путин – взбесившееся и выжившее из ума существо. Шойгу – трусливый и жалкий вор, тупой врун и фанфарон, напяливший на себя клоунский мундир в духе африканского бабуина с красной жопой, а Лавров просто безвольная тряпка и ничтожество. Что? Разве победить их доставит радость? Облегчение - да. Как после выполнения трудной, грязной, неприятной, но необходимой работы. Но радость? Вряд ли…

Какая такая радость, если между нею и мной вот этот детский труп? Как мне через него перешагнуть и обрадоваться? Какими же это надо обладать нервами, чтобы смочь это сделать? Конскими?

Министр обороны США на очередной встрече "Рамштайн 4" совершенно твердо заявил, что поддержка Украины со стороны США и Запада в целом непоколебима и надежды Путина дождаться момента, когда Запад "устанет" от войны - напрасны.

Ничего у Путина не выйдет. И не надейтесь, дорогие мои россияне. Я бы рекомендовал вам не Путина слушать, а почаще заглядывать в интернет. И читать западные газеты и сайты. Вот, например, вчера в Германии (это она по мнению кремлевских "стратегов" должна "устать" раньше всех) провели опрос общественного мнения.

Немцам задали вопрос: кого вы хотели бы прямо сейчас видеть в кресле канцлера Германии? И "уставшие" от войны немцы сказали, что министр экономики Роберт Хабек (31%) был бы лучше нынешнего канцлера Олафа Шольца (26%). А ведь это тот самый "зеленый" Хабек, который (в отличие от Шольца) настаивает на форсированном отказе от русского газа и усилении поддержки Украины, в том числе - тяжелым вооружением. А если сюда еще прибавить лидера оппозиции (тоже "ястреба") христианского демократа Фридриха Мерца (17%), то преимущество "партии войны" над партией "путинферштееров" станет подавляющим. Вот вам и "уставшие" от дорогого бензина немцы...

Если даже в Германии, где уже всем ясно, что впереди тяжелая зима и надо потуже затянуть пояса, поддержка Украины через почти пять месяцев войны остается такой высокой, то на что рассчитывает Кремль? Зачем он продолжает убивать детей? Кого он хочет напугать? На что расчет?

Денег у Запада - больше, чем у Путина. Тем более, что значительная часть его кубышки арестована. Оружие у Запада лучше и произвести он его может больше. Боевой дух у украинцев после вот таких убийств детей только растет. Тупик, Вован… Извини, но ты в жопе…

Иди, попроси солдат у Талибана. Похоже иранские имамы тебя вежливо послали к чертям собачьим… Знающие люди говорят, что они тебе даже беспилотников не дадут. Вообще, конечно, позорище… Страна Королева и Туполева не может произвести беспилотники… Это с таким количеством бабла, которое у них было! Понастроили яхт, накупили джетов, вилл, роллс-ройсов… И жидко обосрались… Дикие иранские волхвы в средневековых балахонах могут делать беспилотники, а Россия - нет…

И я даже знаю почему! Сегодня в Новосибирске хоронили замученного в ФСБ физика Дмитрия Колкера. Его с четвертой стадией рака посадили в тюрьму на период следствия. У этих конторских блядей возникли, видите ли, подозрения, что он выдал китайцам гос. тайну. Там, в тюрьме, он вскоре и помер.

Значит так. Китайцы пригласили ученого выступить у них с лекциями. Он получил разрешение от ФСБ. Согласовал с ними текст лекции. Договорились, что читать лекцию будет по-русски и по бумажке. Для верности с ним послали офицера ФСБ, который сверял текст с тем, что произносил Колкер. Все совпало. Никаких замечаний. А по возвращении домой, этот козел написал на ученого донос. И больного, умирающего человека увезли из Новосибирска в Москву, в Лефортово. И какой ученый или конструктор будет для них после этого работать?

И да, когда он помер, эти твари сказали родным, что обратно увозить тело они должны за свой счет… Вот вам еще один труп. Присовокупите его к сегодняшнему харьковскому мальчику. Царствие им всем Небесное… Всем невинным жертвам этих животных. Путин. Шойгу. Лавров. Патрушев, Бортников. Кириенко. Набиуллина. Кого еще я забыл? Еще наверняка много кого.

Суд, приговор, веревка, мыло. Посмертная фотография для газет. Морда черная, язык вывалился, штаны обсосанные. Очень хорошо. И вот тогда я порадуюсь нашей победе. Прости меня грешного, Господи! Прости меня, Боже милостивый! Но я так хочу. Накажи меня, прокляни меня. Но я так хочу. Зачем мне врать? Да и не я одни так хочу, чего уж там… Нас много таких. Грешников…

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!

П.С. А на фронте давно уже ничего не происходит. Русские наступают только у себя в телевизоре.

Альфред Кох, «Фейсбук»

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