В Беларуси изменили порядок сдачи экзаменов на право управления трактором
- 22.07.2022, 12:34
Что изменилось?
В Беларуси изменен порядок приема квалификационных экзаменов на право управления колесным трактором и самоходной машиной.
Он вступит в действие в сентябре этого года, сообщает belmir.by.
Согласно новым правилам уменьшается количество экзаменов. Для тех, кто сдает на категории "С", "D", "E" и "F", надо будет сдавать один теоретический по ПДД и один практический по вождению. А для тех, кто сдает на категории "А"и "В" – только теоретический по ПДД.
Это принято постановлением Минсельхозпрода от 10 июня 2022 года №60. Документ опубликован вчера, 21 июля, на Национальном правовом портале и вступает в силу с 22 сентября 2022 года.
Ранее по всем категориям надо было пройти сразу три экзамена: два теоретических (по ПДД и по правилам технической эксплуатации) и один практический (по вождению).
Установлено, что в заявку на прохождение экзамена не должны включаться те, кто лишен "прав", и лица ряда других категорий.
Исключено требование о том, что председатель и члены экзаменационной комиссии должны иметь удостоверение тракториста-машиниста соответствующих категорий. Такое удостоверение необходимо лишь при принятии второго этапа практического экзамена.
Установлено, что прием теоретического экзамена проводится двумя или более членами комиссии, а практического – одним или более.
Исчез пункт о том, что экзаменуемые вправе не менее чем за 10 дней до начала теоретического экзамена ознакомиться с формой его приема.
Сдача "практики"
Сдавать практический экзамен теперь можно будет в течение шести, а не трех, как было ранее, месяцев после сдачи теоретического. Если этот срок истекает, сдавать "теорию" надо заново.
При назначении практического экзамена учитывается положительный результат сдачи первого этапа с учетом периода времени, прошедшего с последней попытки.
Уточнено, что сдавать практический экзамен можно в другой инспекции гостехнадзора по месту жительства либо по месту пребывания. Но сдача всех этапов "практики" проходит только в одной инспекции.
Участок для подъезда к прицепной или навесной машине будет использоваться только для категорий "C" и "D", а не "A", "B", "C".
Сдан – не сдан
Установлено, что оценка "сдан" на первом этапе практического экзамена выставляется при выполнении четырех элементов (категории "C" и "D") и трех элементов ("E" и "F").
На втором этапе оценка "сдан" выставляется при условии, что экзаменуемый не более двух раз нарушил ПДД, – ранее было не более одного.
Уточнено, что оценка "не сдан" на обоих этапах выставляется также при совершении ДТП.
Новые правила предоставляют возможность подать в 10-дневный срок апелляцию по результатам экзамена, чего не было ранее.
Справка
С 22 сентября 2022 года изменяются категории колесных тракторов и самоходных машин. Они будут следующими:
"A" – снегоболотоходы колесные малогабаритные (квадроциклы – ATV) типа I категорий G, S и типа II; снегоходы; мотовездеходы UTV с автомобильной посадкой;
"B" – колесные тракторы, самоходные машины с двигателем мощностью до 25,7 киловатта;
"C" – колесные тракторы, самоходные машины с двигателем мощностью от 25,7 до 80 киловатт;
"D" – колесные тракторы с двигателем мощностью свыше 80 киловатт;
"E" – самоходные машины с двигателем мощностью свыше 80 киловатт (кроме самоходных машин сельхозназначения);
"F" – самоходные машины с двигателем мощностью свыше 80 киловатт.