В Беларуси изменили порядок сдачи экзаменов на право управления трактором 22.07.2022, 12:34

Что изменилось?

В Беларуси изменен порядок приема квалификационных экзаменов на право управления колесным трактором и самоходной машиной.

Он вступит в действие в сентябре этого года, сообщает belmir.by.

Согласно новым правилам уменьшается количество экзаменов. Для тех, кто сдает на категории "С", "D", "E" и "F", надо будет сдавать один теоретический по ПДД и один практический по вождению. А для тех, кто сдает на категории "А"и "В" – только теоретический по ПДД.

Это принято постановлением Минсельхозпрода от 10 июня 2022 года №60. Документ опубликован вчера, 21 июля, на Национальном правовом портале и вступает в силу с 22 сентября 2022 года.

Ранее по всем категориям надо было пройти сразу три экзамена: два теоретических (по ПДД и по правилам технической эксплуатации) и один практический (по вождению).

Установлено, что в заявку на прохождение экзамена не должны включаться те, кто лишен "прав", и лица ряда других категорий.

Исключено требование о том, что председатель и члены экзаменационной комиссии должны иметь удостоверение тракториста-машиниста соответствующих категорий. Такое удостоверение необходимо лишь при принятии второго этапа практического экзамена.

Установлено, что прием теоретического экзамена проводится двумя или более членами комиссии, а практического – одним или более.

Исчез пункт о том, что экзаменуемые вправе не менее чем за 10 дней до начала теоретического экзамена ознакомиться с формой его приема.

Сдача "практики"

Сдавать практический экзамен теперь можно будет в течение шести, а не трех, как было ранее, месяцев после сдачи теоретического. Если этот срок истекает, сдавать "теорию" надо заново.

При назначении практического экзамена учитывается положительный результат сдачи первого этапа с учетом периода времени, прошедшего с последней попытки.

Уточнено, что сдавать практический экзамен можно в другой инспекции гостехнадзора по месту жительства либо по месту пребывания. Но сдача всех этапов "практики" проходит только в одной инспекции.

Участок для подъезда к прицепной или навесной машине будет использоваться только для категорий "C" и "D", а не "A", "B", "C".

Сдан – не сдан

Установлено, что оценка "сдан" на первом этапе практического экзамена выставляется при выполнении четырех элементов (категории "C" и "D") и трех элементов ("E" и "F").

На втором этапе оценка "сдан" выставляется при условии, что экзаменуемый не более двух раз нарушил ПДД, – ранее было не более одного.

Уточнено, что оценка "не сдан" на обоих этапах выставляется также при совершении ДТП.

Новые правила предоставляют возможность подать в 10-дневный срок апелляцию по результатам экзамена, чего не было ранее.

Справка

С 22 сентября 2022 года изменяются категории колесных тракторов и самоходных машин. Они будут следующими:

"A" – снегоболотоходы колесные малогабаритные (квадроциклы – ATV) типа I категорий G, S и типа II; снегоходы; мотовездеходы UTV с автомобильной посадкой;

"B" – колесные тракторы, самоходные машины с двигателем мощностью до 25,7 киловатта;

"C" – колесные тракторы, самоходные машины с двигателем мощностью от 25,7 до 80 киловатт;

"D" – колесные тракторы с двигателем мощностью свыше 80 киловатт;

"E" – самоходные машины с двигателем мощностью свыше 80 киловатт (кроме самоходных машин сельхозназначения);

"F" – самоходные машины с двигателем мощностью свыше 80 киловатт.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».