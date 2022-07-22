Крупнейший порт Европы объявил о полной остановке контейнерных перевозок в Россию 4 22.07.2022, 12:50

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Накануне Евросоюз утвердил седьмой пакет санкций против РФ.

Порт Роттердама, крупнейший в Европе и один из крупнейших в мире, полностью остановил контейнерные перевозки на российском направлении, сообщает finanz.

Порт, растянувшийся на длину 17 тысяч футбольных полей, через который до введения санкций проходило более 35 млн тонн импорта из России и почти 5 млн тонн экспорта в нее, прекратил обработку контейнеров как направляющихся в Россию, так и следующих из нее, говорится в заявлении на сайте порта.

Накануне Евросоюз утвердил седьмой пакет санкций за вторжение в Украину, в котором ужесточил нормы для российских судов, которым уже запрещено заходить в европейские порты. Отныне санкции распространяются также на техническую инфраструктуру портов - такую, как шлюзовые каналы. Решение принято, чтобы исключить возможность «обхода санкций», согласно релизу совета ЕС.

Контейнерные перевозки с Европой уже находятся в параличе: спад оборота в портах северо-задапдного бассейна, через который шла морская торговля со странами ЕС, в июне достиг 85%.

Совокупный объем импорта в Россию после начала войны с Украиной падал на 50%, признал в конце июня глава Минэкономразвития Максим Решетников. Попытки восстановить его через каналы параллельного импорта идут с трудом: на июнь поставки из-за рубежа остаются на 40% ниже прошлогодних, сообщил министр.

Полную статистику по экспорту и импорту, которую в ежемесячном режиме публиковала Федеральная таможенная служба, власти решили засекретить, ссылаясь на то, что данные могут породит риски «спекуляций».

До начала войны 13% оборота порта Роттердама приходилось на торговлю с Россией. В порту находятся терминалы по приему нефти, и каждый третий, принятый ими баррель, имел российское происхождение. Из РФ в Роттердам поступало 25% угля и сжиженного природного газа.

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