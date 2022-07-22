Куда в Беларуси пропали знаменитые «желтенькие» глазированные сырки? 4 22.07.2022, 12:50

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Их выпускал Молодечненский молочный комбинат.

Читатели «Нашай Нівы» заметили, что в магазины перестали поставлять творожные сырки под маркой «Белорусский». Их выпускал Молодечненский молочный комбинат.

Как выяснилось, эту линейку сырков забрал Минский молочный завод.

«К сожалению, мы их уже не делаем, — ответили на Молодечненском комбинате. — Возможно, Минский молочный завод их начнет выпускать, но точно не могу сказать, будут ли сырки «Белорусские». Уже примерно месяц не выпускаем. Смотрите сырки Минского молочного завода».

На сайте Минского молочного завода сырок «Белорусский» представлен в линейке, его три вида — обычный глазированный, с какао и со сгущенкой.

Раньше также временно исчезали популярные сырки с «пандой — «Ми-Шу». Их выпускал Полоцкий молочный комбинат. Теперь они снова есть в продаже.

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