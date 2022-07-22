NYT: Украина после усиления контратак на юге предстала перед стратегическим выбором 4 22.07.2022, 12:59

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Это всегда сопряжено с компромиссами.

Военные аналитики заявляют, что после усиления Вооруженными силами Украины контрнаступательных действий на юге страны, командование предстанет перед стратегическим выбором. В частности, придется решить, направить основные усилия на освобождение Херсона, либо же сосредотачиваться на обороне Донбасса.

При этом в ВСУ заверили, что на данный момент продолжают готовить ресурсы для контрнаступления. Об этом говорится в материале The New York Times.

По словам директора по российским исследованиям исследовательского института CNA в Арлингтоне Майкла Кофмана, стратегический выбор всегда сопряжен с компромиссами. Поэтому, усиливая атаки на юге, Украина сталкивается со стратегическим затруднением, как использовать новые возможности.

"Западные чиновники понимают стремление Украины вернуть территорию и одержать победу, которая даст надежду народу. Но некоторые западные официальные лица опасаются, что их вооруженные силы не готовы к крупному контрнаступлению в районе Херсона", – говорят аналитики.

В то же время в Вооруженных силах Украины отмечают, что избегают поспешных или рискованных маневров с новым вооружением. По словам заместителя начальника штаба ВСУ, бригадного генерала Александра Кириленко, Украина понимает риски, и не будет действовать преждевременно.

"Мы понимаем, что сейчас у нас недостаточно ресурсов для активной стратегии. Мы работаем с нашими партнерами. Когда у нас будет достаточно, мы примем решение о дальнейших действиях", – сообщили в ВСУ.

Директор Института Маккейна и бывший заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Эвелин Фаркас говорит, что победа над российской армией остается в пределах возможностей Киева. Однако эксперт отметил, что поддержка Запада зависит от раскладов на поле боя и опирается на признаки того, что Украина может освободить оккупированные территории.

"Им недостаточно сдерживать россиян. Если украинцы не смогут продемонстрировать какой-либо успех на поле боя, и чем более драматичный, тем лучше, поддержка США и Европы военных действий ослабнет", – говорит Фаркас.

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