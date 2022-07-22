Какие самые дорогие подержанные авто продают в Беларуси 22.07.2022, 13:12

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За такие деньги можно купить большую отремонтированную квартиру в столице.

Покупатели подержанных авто утверждают, что в Беларуси очень мало хороших бэушек. Возможно, все дело в сумме, которые автомобилисты готовы отдать за машину, пишет zerkalo.io. Например, в стране продаются практически новые автомобили, только вот цены на них огромные — за такие деньги можно купить большую отремонтированную квартиру в столице.

Массаж сидений, индуктивная «зарядка» для телефона, система ночного видения

Рестайлинговый купе Bentley Continental GT II 2019 года выпуска продается через автосалон, который представляет эту автомобильную марку в Минске, за 831 666 рублей или 330 000 долларов. Автомобиль с пробегом 12 800 км.

В авто шестилитровый бензиновый двигатель, постоянный полный привод. В объявлении отметили «навороты» люксовой машины: аудиосистема Bang&Olufsen for Bentley, индуктивное зарядное устройство для телефона, двухцветное 3-спицевое рулевое колесо с кожаной отделкой и подогревом, кожаный салон, массаж и вентиляция сидений, 22-х позиционная регулировка сидений, контурная подсветка в салоне, адаптивный круиз-контроль, система безопасного движения в городе, функция анализа дорожного трафика, ассистент сохранения полосы движения, система ночного видения и многое другое.

С минимальным пробегом, без ДТП и окрасов

В Минске на удаленной продаже (осмотр надо согласовывать заранее) продается Mercedes-Benz Maybach GLS, 2020 года выпуска, он в состоянии нового. Пробег авто всего 3900 км. Цена авто — 819 065 рублей или 325 000 долларов.

Это пятидверный внедорожник с постоянным полным приводом, четырехлитровым двигателем на бензине, коробкой-автомат. В авто максимальная комплектация. В объявлении указано, что автомобиль не попадал в ДТП и не подкрашивался. На него действует четырехлетняя гарантия.

Со спортивными сидениями и красными ремнями безопасности

Купе Ferrari 488 GTB 2017 года выпуска красного цвета с красными ремнями безопасности продается в Минске за 806 464 рублей или 320 000 долларов. Авто проехало 18 500 км. Отмечается, что машина находится в идеальном состоянии, на треке и в гонках участия не принимал. На его осмотр также надо договариваться заранее, так как он находится на удаленной комиссии.

Машина с коробкой-автомат, бензиновым двигателем объемом 3,9 литра, с задним приводом, есть регулируемая выхлопная система Capristo стоимостью 13 000 евро. Передняя часть автомобиля в защитной пленке. Машина оборудована лифт-системой передней подвески, установлены спортивные карбоновые сидения, есть передняя и задняя камеры, акустическая система JBL и другое.

Гелик, почти как у физрука из сериала

Дилер Mercedes-Benz выставил на продаже авто своего клиента — модель G-Класс W464, 2019 года выпуска, это пятидверный внедорожник. Пробег в авто 14 224 км. Авто стоит 719 208 рублей или 285 377 долларов, ее можно купить также за другую валюту.

Mercedes с коробкой-автомат, двигателем 4.0 литра, работающем на бензине, постоянным полным приводом. Легкосплавные диски, системы безопасности ABS, ESP, антипробуксовочная, камера заднего вида, парктроники, контроль мертвых зон на зеркалах. Салон темный из натуральной кожи.

Премиум автомобиль из региона

Дорогой автомобиль нашелся в Витебске — рестайлинговый Mercedes-Benz Maybach X222 2018 года выпуска. Пробег в авто 107 000 км. Стоимость 693 055 рублей или 275 000 долларов. «Мерс» покупался новым в Минске, был в одних руках, хозяин готов предоставить историю обслуживания.

Авто с АКПП, двигателем объемом четыре литра на бензине, с постоянным полным приводом. Отмечается, машина не была в ДТП, неисправностей нет. Вдобавок дадут комплект зимних колес на литых дисках.

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