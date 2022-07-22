У оккупантов проблемы с техникой: ВСУ показали странный трофей 7 22.07.2022, 13:08

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Украинские бойцы назвали его «жутким мутантом».

Российские оккупанты столкнулись с проблемами с вооружением и военной техникой. На фронт в Украину они начали гнать технику, собранную из частей разных видов вооружений.

В руки украинских воинов попал один такой странный трофей, который защитники назвали "жутким мутантом". Его показали на фото в Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

"Похоже у орков ну совсем все плохо с вооружением и военной техникой. Вашему вниманию квазимода - жуткий мутант. Шасси МТ-ЛБ с припаянной 120-мм установкой 2С9 Нона", - отметили в СтратКоме.

В Страткоме предположили, что появление подобных "мутантов" свидетельствует о серьезных проблемах с техникой, от которых страдает оккупационная армия.

"Даже не знаем, как это объяснить. Лепят хоть что-то из того, что есть на рембазах или просто плод запретной любви и небольшой примеси бояры?" - иронизируют в ВСУ.

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