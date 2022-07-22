Ученые обнаружили затерянный город Натуния 22.07.2022, 13:07

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Он принадлежал Парфянской империи.

Исследователи предполагают, что они, возможно, идентифицировали затерянный парфянский город Натуния в горах Загрос в иракском Курдистане. Исследование было опубликовано в журнале Antiquity (перевод — lenta.ua).

Хотя Парфянская империя была державой в древнем Иране на протяжении сотен лет, о ней мало что известно из-за отсутствия первоисточников. Археологи сосредоточили внимание на горной крепости Рабана-Меркулы, одном из важнейших региональных центров Парфянской империи 2000 лет назад. Крепость состоит из почти 4 км укреплений, а также двух небольших поселений, в честь которых названа Рабана-Меркулы.

Археологи исследовали руины ряда прямоугольных построек, которые, возможно, служили казармами, а также религиозный комплекс, посвященный иранскому зороастрийскому божеству Анахите , в течение многих сезонов раскопок в 2009, 2019 и 2022 годах.

Свидетельства показывают, что крепость была оккупирована на протяжении тысячелетий различными группами, со времен парфян до эпохи Сасанидов, через период исламской оккупации и до современной эпохи. Новое исследование проанализировало данные и пришло к некоторым неожиданным выводам.

Они установили, что многочисленные оборонительные сооружения, встроенные в гору, связаны как часть единого участка, раскинувшегося на 100 га.

Также на восточной границе Адиабены находится Рабана-Меркули, которым правят цари местной парфянской династии. Среди прочего, он мог использоваться для торговли, поддержания дипломатических отношений или оказания военного давления на скотоводческие племена в отдаленных районах.

Основная причина, по которой они пришли к такому выводу, основана на наскальных рельефах неназванного царя, который, по их мнению, был членом правящей парфянской династии древнего царства Адиабена, а также на расположении этого места в Нижнем Забе.

Поразительное сходство между одеждой фигур и статуей царя Адиабены, найденной в Хатре, предполагает, что рельеф может изображать основателя, либо Натуниссара, либо его прямого потомка, предполагая, что это место на самом деле было Натунией.

До недавнего времени единственная информация об этом городе содержалась на нескольких монетах I века до н. э., обнаруженных в современной турецкой провинции Нусайбин. Надписи на монетах указывают на то, что они были сделаны примерно в первой половине первого века до нашей эры, то есть примерно в то время, когда были обнаружены остатки этого поселения.

Авторы исследования также утверждают, что топоним Натуниссарокерта, помимо того, что он состоит из царского имени Натуниссар, содержит парфянское слово, обозначающее ров или укрепление.

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