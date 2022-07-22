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«Терпи, моя красавица»: Путин оказался лузером и слабаком

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  • 22.07.2022, 13:15
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«Терпи, моя красавица»: Путин оказался лузером и слабаком

Никогда еще правитель РФ не подходил так близко к краю пропасти.

Российский диктатор Владимир Путин рано или поздно будет вынужден признать, что он проиграл. Уже сейчас он "находится на краю пропасти". Такое мнение озвучил бывший спичрайтер президента РФ, политолог Аббас Галлямов.

Галлямов, который хорошо знаком с психотипом главы РФ, сказал в интервью "Радио Свобода", смирился ли Путин со статусом "террориста №1".

"Тут, как говорится, нравится, не нравится – терпи, моя красавица. Ему, конечно, это не нравится, но объективно это уже произошло. Он эту репутацию уже приобрел. Путин будет бороться не с этой репутацией, он будет бороться с репутацией лузера, проигравшего, слабака, вот что ему по-настоящему угрожает", - считает политолог.

При этом, по мнению Галлямова, с репутацией проигравшего Путин ничего сделать не сможет.

"Его политические позиции будут слабеть, как не крути", – уверен бывший спичрайтер Путина.

Также у Галлямова спросили, может ли президент РФ дать задний ход или же продолжит повышение ставок.

"В какой-то момент все ломаются. Никогда еще Путин не подходил так близко к краю пропасти. По мере его ослабления шанс на то, что элита выступит против, возрастает. Он бизнесмен, а не самурай. Значит рано или поздно он прогнется и проиграет. Никаких оснований считать, что он способен на несгибаемое мужество и способен шагнуть в могилу, не дрогнув, нет", – резюмировал Галлямов.

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