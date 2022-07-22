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ВСУ разгромили врага, который пытался прорвать оборону

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  • 22.07.2022, 13:27
  • 2,726
ВСУ разгромили врага, который пытался прорвать оборону

Ликвидирована группа российских оккупантов.

Украинские «Эдельвейсы» из 10-й Горно-Штурмовой бригады ликвидировали группу российских оккупантов, которые попытались прорвать оборону ВСУ.

Видео опубликовали на фейсбук-странице 10-й горно-штурмовой бригады.

«Хотим показать Вам совместную работу 108-го и 109-го Отдельных Горно-Штурмовых Батальонов, которые остановили врага во время попытки прорвать нашу оборону», — написали защитники Украины.

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