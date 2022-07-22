Погода на выходных: жара накроет большую часть Беларуси 22.07.2022, 13:24

Как белорусам приготовиться к такой температуре?

Синоптики объявили в Беларуси желтый уровень опасности на субботу, 23 июля. Большую часть страны накроют высокие температуры. Их несут активные фронты из Западной Европы, где бушует климатический кризис, сообщает telegraf.news.

Днем 23 июля максимальная температура воздуха достигнет +30 +33°С, предупредили в Белгидромете.

При этом, по западу пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ветер подует переменных направлений слабый до умеренного, при грозах порывистый.

В воскресенье, 24 июля, Беларусь окажется в зоне активных атмосферных фронтов, смещающихся с Западной Европы. Будет облачно с прояснениями.

На большей части территории страны вновь пройдут дожди, местами — грозы и ливни. Ветер обещают южный с переходом на северо-западный умеренный, днем при грозах сильный порывистый.

Температура воздуха минимальная ночью +14..+20°С, максимальная днем от +19°С по северо-западу до +30°С по юго-востоку республики.

А в понедельник 25 июля синоптики ожидают прохладные воздушные массы с Балтийского моря. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха минимальная ночью +11..+16°С, максимальная днем +20..+25°С, по юго-западу до +27°С.

Зачем замораживать носки?

Казалось бы, зачем класть носки в холодильник или морозильник? Но как раз во время жары белорусам это не помешает.

Дело в том, что если положить их в холодильник или морозильную камеру перед сном — это может охладить вас в постели и помочь заснуть в духоту.

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