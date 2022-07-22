Долги белорусского бизнеса резко «рванули» вверх 22.07.2022, 13:40

Есть несколько причин такой ситуации.

Белстат сообщает, что на 1 июня удельный вес просроченной кредиторской задолженности реального сектора в общей сумме такой задолженности достиг 13,2%, а просроченной дебиторской задолженности — 15,7%. Для сравнения: на начало года эти показатели составляли 11,4 и 13,5%, пишет OL.

Особенно сложная ситуация складывается с внешнеторговыми расчетами. Внешняя кредиторская задолженность белорусских организаций с начала года сократилась на 6,4%, а дебиторская выросла всего на 9,2%, но их просроченная часть увеличилась на 47 и 39% соответственно.

Аналитики отмечают, что влияние валютных курсов здесь вряд ли значительно, а объемы внешней торговли товарами и услугами все еще ниже прошлогодних: экспорта — на 4,2%, импорта — на 6,9%.

При этом удельный вес внешней просроченной кредиторской задолженности на 1 июня 2022 года достиг 13%, а внешней просроченной дебиторской задолженности — 7,8% против 8,3 и 6,1% на начало года.

По оценке независимого экономиста Олега Мозоля, есть несколько причин такой ситуации: одновременный рост как дебиторской, так и кредиторской задолженности может объясняться усложнением международных расчетов с белорусскими контрагентами, что приводит к увеличению сроков проведения международных транзакции и автоматически повышает размер обоих видов задолженности.

«На мой взгляд, основная причина техническая, обусловленная действием санкций. Увеличивается время на проверку операций с белорусскими контрагентами, часть денежных переводов может оказаться замороженной на достаточно длительный период. Это повышает себестоимость проведения внешнеэкономических операций с участием белорусских предприятий», — отметил эксперт.

Экономист добавил, что в случае, когда дебиторская задолженность превышает кредиторскую, белорусскому бизнесу необходимо также привлекать дополнительный капитал для финансирования внешнеэкономических сделок.

«Это становится для них более затратным и проблематичным с учетом санкций и дефолта по внешнему суверенному долгу. Думаю, в перспективе проблемы в этой части будут только нарастать», — сказал Олег Мозоль.

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