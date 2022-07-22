Премьер-министр Польши: Наши хранилища газа заполнены почти на 100% 3 22.07.2022, 13:37

Матеуш Моравецкий также заявил, что будет увеличена добыча каменного угля на польских шахтах.

Премьер-министр Польши , выступая на заседании в Сейме, заявил, что у Польши будут излишки угля. Именно такую задачу он поставил перед государственными компаниями и что для её решения будет увеличена добыча каменного угля на польских шахтах, передает «Польское радио»,Премьер-Наши-хранилища-газа-заполнены-почти-на-100-это-результат-работы-правительства-ПиС).

Премьер отметил, что в Польше должно быть угля больше, чем нужно, чтобы пережить суровую зиму, и что запасы его будут настолько велики, что топлива не хватит не только на эту, но и на следующую зиму. Глава правительства добавил, что одновременно Продолжит продолжит ввоз угля из других государств за пределами России.

Матеуш Моравецкий также заявил, что правительство «Права и справедливости» позаботилось и о запасах газа в связи с агрессией России на Украину и сырьевой политикой Путина.

«С начала войны мы начали заполнять наши газовые хранилища, на данный момент они заполнены на почти 100%. Вчера на встрече директор Gaz-System заверил меня, что они будут заполнены более, чем на 100% и даже больше, нежели мы до сих пор планировали. Это результат работы правительства «Права и справедливости» – полные хранилища газа на осень и зиму», – сообщил премьер Моравецкий.

Кроме того, напомнил глава польского правительства, к 1 октябрю планируется запуск газопровода Baltic Pipe, пропускная способность которого составит 10 тысяч кубометров газа.

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