Антоновский мост застрял «костью в горле» у оккупантов 1 22.07.2022, 13:43

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Удачный обстрел ВСУ создал врагу множество проблем.

Российские военные, после удара ВСУ по Антоновскому мосту, планируют построить понтонную переправу. Начали обследование нескольких участков Днепра.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал первого заместителя главы Херсонского облсовета Юрия Соболевского.

Как отметил Соболевский, оккупанты не могут найти проектную документацию Антоновского моста в московских архивах, в связи с чем у них не получается подготовить план восстановительных работ как можно быстрее.

"Но самое главное, что уже до самых идеологических орков дошло, что они находятся на чужой земле, где им совсем не рады", - пишет первый заместитель главы облсовета.

Напомним, что 19 июля был обстрелян Антоновский мост в оккупированном Херсоне.

Несмотря на повреждения, сообщалось, что мост пригоден для эксплуатации, однако позже жителей Херсона предупредили, что ездить по мосту опасно, а оккупационные "власти" Херсона объявили о "временном ограничении движения" по путепроводу.

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