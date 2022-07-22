СМИ: Войска РФ попали в котел под Херсоном

СМИ: Войска РФ попали в котел под Херсоном1
- 22.07.2022, 13:52
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Оккупанты просят «зеленый коридор».
Военный обозреватель Роман Бочкала в своем Telegram-канале сообщил, что под Херсоном российские оккупанты попали в котел и просят зеленый коридор.
"Так выглядит первый котел для "освободителей". Под Херсоном орки окружены и обречены. Запросили "зеленый коридор", - написал Бочкала.
Руководитель цифровой трансформации в НАПК Станислав Хайдер также пишет в Facebook, что севернее Херсона, в Высокополье до двух тысяч оккупантов оказались в котле.
Пока что официального подтверждения информации нет, отмечает Главред.