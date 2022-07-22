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СМИ: Войска РФ попали в котел под Херсоном

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  • 22.07.2022, 13:52
  • 2,750
СМИ: Войска РФ попали в котел под Херсоном

Оккупанты просят «зеленый коридор».

Военный обозреватель Роман Бочкала в своем Telegram-канале сообщил, что под Херсоном российские оккупанты попали в котел и просят зеленый коридор.

"Так выглядит первый котел для "освободителей". Под Херсоном орки окружены и обречены. Запросили "зеленый коридор", - написал Бочкала.

Руководитель цифровой трансформации в НАПК Станислав Хайдер также пишет в Facebook, что севернее Херсона, в Высокополье до двух тысяч оккупантов оказались в котле.

Пока что официального подтверждения информации нет, отмечает Главред.

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