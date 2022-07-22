В Черном море начались масштабные учения НАТО
- 22.07.2022, 14:05
В маневрах «Бриз» принимают участие корабли 11 стран.
Североатлантический альянс начал учения "Бриз" в болгарской акватории Черного моря.
Об этом пишет болгарское издание News.bg.
В учениях принимают 11 стран НАТО:
Болгария;
Албания;
Бельгия;
Греция;
Италия;
Латвия;
Польша;
Румыния;
США;
Турция;
Франция.
Также к учениям привлечены 24 боевых и вспомогательных корабля и катера, 5 самолетов, 4 вертолета и 1390 военнослужащих страны.
Отмечается, что это первые масштабные учения в Черном море с момента полномасштабного вторжения России на территорию Украины.
В районах проведения учений были приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности участников из-за риска свободно плавающих противокорабельных мин.