В Черном море начались масштабные учения НАТО 22.07.2022, 14:05

В маневрах «Бриз» принимают участие корабли 11 стран.

Североатлантический альянс начал учения "Бриз" в болгарской акватории Черного моря.

Об этом пишет болгарское издание News.bg.

В учениях принимают 11 стран НАТО:

Болгария;

Албания;

Бельгия;

Греция;

Италия;

Латвия;

Польша;

Румыния;

США;

Турция;

Франция.

Также к учениям привлечены 24 боевых и вспомогательных корабля и катера, 5 самолетов, 4 вертолета и 1390 военнослужащих страны.

Отмечается, что это первые масштабные учения в Черном море с момента полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

В районах проведения учений были приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности участников из-за риска свободно плавающих противокорабельных мин.

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