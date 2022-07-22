В Минске выловили зубастого черного монстра 22.07.2022, 14:09

Журналисты узнали, кто это такой и как оказался в реке.

На днях читательница поделилась с Onliner необычной историей. Во время прогулки вдоль канала Слепянской водной системы она наткнулась на рыбака, в садке которого заметила страшноватую черную рыбу с острыми зубами. Мужчина сам не понимал, что словил, и был очень удивлен такой странной добыче.

«Рыбак сказал, что еле ее вытащил»

С рыбаком женщина лично незнакома, но, как она объяснила, он ежедневно ранним утром ловит у моста при слиянии Чижовского водохранилища и Слепянского канала. Увы, приехав к месту в районе 9 утра, его мы не застали, но нам удалось поговорить с его коллегой — Юрием Михайловичем. Он обычно рыбачит неподалеку, сегодня пришел к воде в 5 утра и уже выловил на перловку около 20 рыбешек.

— Я знаю того рыбака и здороваюсь с ним, когда иду рыбачить. Он обычно с самого утра сидит — сейчас его уже не будет, — рассказывает мужчина. — В тот день я раньше закончил и на обратном пути он мне сказал: «Посмотри, что я словил! Еле вытащил!» Весила примерно 1,2 килограмма, а зубы — как у людей, но только пониже расположены. Сама черная, а около головы чуть-чуть красная. Пиранья. Сколько лет ловлю здесь, впервые увидел такую рыбу. Я потом у него спросил: «И что ты с ней сделал?» Ответил: «Да в холодильнике лежит». Другие рыбаки рассказывали, что такую можно есть.

Чтобы понять, что за чудо-юдо выловили в Чижовке, мы отправили фото специалистам в минский зоопарк. Рыбу определили как паку. С этой версией полностью согласился и младший научный сотрудник лаборатории ихтиологии научно-практического центра НАН РБ по биоресурсам Алексей Полетаев.

— По голове похожа на красного паку, — объясняет Алексей. — Эта рыба — родственник пираньи. Питается преимущественно растительностью, мелочью вроде насекомых, червей, но при желании может поедать маленькую рыбу. Как могла оказаться в Слепянской водной системе? Ее, скорее всего, кто-то выпустил. Паку часто покупают для домашних аквариумов, они [для хозяев неожиданно] вырастают до больших размеров, после чего их отпускают в реки. Такая рыба живет в наших водоемах до похолодания и, когда вода остывает градусов до 12, погибает. В естественной среде паку обитают в реках Латинской Америки. В том регионе тропический климат и вода никогда не охлаждается до таких температур, как у нас.

По словам Алексея, паку не впервые попадается на крючок белорусским рыбакам, и среди аквариумных рыб, выпущенных на волю, становится добычей чаще других. Из того, что удалось узнать ученому, первый улов датирован началом 2000-х в Белоозерске. Дальше география расширялась: рыбу ловили в Солигорске, в Гомеле, на Комсомольском озере и в Слепянской водной системе в Минске. Несмотря на свой грозный и зубастый вид, этот экзот никакого экологического ущерба Беларуси не наносит.

— В первую очередь из-за того, что не зимует в наших водоемах, — говорит эксперт. — Но если в наши водоемы попадает рыба, проживающая в схожем с нами климате, может закрепиться, размножиться и нанести определенный ущерб. Как, к примеру, было в случае с ротаном. Это рыба, попавшая в европейскую часть Советского Союза, тоже из аквариумистики. Сейчас ротан расплодился по всем мелким водоемам и входит в Черную книгу инвазивных видов животных Беларуси (виды, наносящие ущерб аборигенным экосистемам. — Прим. Onlíner).

В Чижовке однажды выловили ската

Случаи, когда в наши реки из аквариумов попадают экзотические виды, редкими не назовешь. По словам собеседника, в Чижовском водохранилище однажды выловили настоящего гладкого ската, в разных местах на крючок попадались пираньи, тигровый, краснохвостый и парчовый сом, ангольский клариас. В одном из водоемов Гродно какое-то время жили чернополосые цихлазомы, которых из-за полосатого окраса прозвали осужденными. В той же Чижовке можно встретить красноухих черепах. Тех самых, что так любят покупать для живых уголков в школы или детские садики. Для РБ это чужеродный вид, который представляет угрозу для традиционных обитателей наших водоемов.

По мнению Алексея, подобные случаи происходят из-за отсутствия ответственности за животное, которое находится у человека дома. Он советует не выпускать аквариумную рыбу в водоемы, а постараться передать тем, кто готов ее у себя принять.

— В естественной среде такие рыбы в любом случае погибнут, и это вряд ли то, чего человек хочет, когда отпускает ее на волю, — резюмирует собеседник.

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