В российских подразделениях процветают анархия и коррупция 3 22.07.2022, 14:12

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Украинская разведка перехватила разговор оккупанта.

Среди российских подразделений процветает анархия и коррупция, поэтому многие отказываются воевать и хотят вернуться в Россию.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В очередном перехваченном разговоре оккупант рассказал жене, что солдат, которые отказываются, угрожают отправить в концлагерь в так называемую "ЛНР".

По его словам, многие военные ничего не делают, "гонят самогонку" и пьянствуют. В подразделениях процветает анархия и коррупция.

В то же время оккупанты несут значительные потери. В частности, в результате атаки БПЛА девять военнослужащих ранены, командир погиб. Но оккупант заявил, что он "на своем месте".

"Пока такого не произошло, чтобы отказываться. Ну да, стреляют, убивают, ранят и так далее. Не знаю, как это объяснить, но меня еще ощущение не покинуло, что я здесь на своем месте", - заявил российский солдат.

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