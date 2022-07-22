ВВП Беларуси ускоряет падение 1 22.07.2022, 14:16

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Зафиксировано уже пятое месячное снижение кряду.

За июнь 2022 года ВВП Беларуси по предварительным оценкам сократился на 7,8% к аналогичному месяцу прошлого года. Это уже пятое месячное снижение кряду, что свидетельствует о падении белорусской экономики.

Показатели по стране

Сокращение реального ВВП за первый квартал 2022 года к сопоставимому кварталу 2021 года составило 0,4%, за второй квартал — около 7,6% (предварительная оценка). В 2021 году показатели за аналогичные кварталы были положительными: +1,1% и +5,8% соответственно.

В отраслевом разрезе главный вклад в падение ВВП за июнь внесла обрабатывающая промышленность — 3,5-3,6 п.п. (процентных пункта). Негативный вклад секции строительства составил около 0,6-0,7 п.п., торговли — 1,4-1,5 п.п., транспорта и логистики — 1,8-1,9 п.п.

Динамика оптового и розничного товарооборота снова оказалась в минусе — на 21% и 6,1% к июню прошлого года. За первый месяц лета упали инвестиции в основной капитал — на 27,8%. Грузооборот транспорта в июне сократился на 33,7%.

Промышленное производство снизилось на 10,2% к июню 2021 года. Уровень складских запасов на 1 июля текущего года вырос на 45,1% в денежном выражении к отметке 1 июля 2021 года, сообщает телеграм-канал BANKI24.BY.

Экономика регионов

В региональном разрезе наибольший вклад в снижение ВВП в июне дали Минская область и Минск — около 2,5 п.п. и 2,1 п.п.

Вклад остальных регионов в падение ВВП за июнь был существенно ниже:

Брестская область — около 0,6 п.п.,

Витебская область — 0,3 п.п.,

Гомельская область — 0,6 п.п.,

Гродненская область — 1,3 п.п.,

Могилевская область — 0,5 п.п.

Валовой региональный продукт Минской области упал на ≈13% июнь к июню, Гродненской — на ≈11%, Минска — на ≈6%.

На остальных территориях тоже было снижение ВРП июнь к июню, но менее значительное — в пределах 4-6%.

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