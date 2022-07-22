В Беларуси запретили устанавливать арендную плату за недвижимость в валюте 4 22.07.2022, 14:21

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Это касается как жилой, так и коммерческой недвижимости.

Сегодня на Национальном правовом портале опубликовали закон, согласно которому в Беларуси приостановлено право определять размер арендной платы в валюте. Это касается как жилой, так и коммерческой недвижимости, пишет realt.by.

Закон вносит изменения в Гражданский и Банковский кодексы Беларуси. В частности, он приостанавливает право арендодателя устанавливать арендную плату в суммах, эквивалентных иностранной валюте.

Нововведение вступает в силу через 2 месяца. До этого времени все заключенные раньше договоры нужно отвязать от валюты.

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