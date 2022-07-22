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В оккупированном Херсоне слышны мощные взрывы

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  • 22.07.2022, 14:25
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В оккупированном Херсоне слышны мощные взрывы

Рядом с Чернобаевкой в небо поднимается оранжевый дым.

Во временно оккупированном Херсоне снова слышны взрывы. Не исключено, что украинские военные в очередной раз решили демилитаризировать оккупантов в Чернобаевке.

О взрывах в Херсоне, которые могут означать очередную серию Чернобаевки, сообщили корреспонденты «Суспільне». Информация об этом поступила в 13:45. В местных пабликах так и подчеркивают, что взрыв прогремел именно в районе Чернобаевки. Но поскольку она расположена недалеко от областного центра, то эхо доходило и туда.

Взрыв был чрезвычайно мощным

Местные сообщают, что взрыв прогремел в карьерах. После этого сначала наблюдался оранжевый дым. Сам взрыв был очень мощным. Также в пабликах рассказывают, что в карьерах неспокойно с самого утра. Там слышали стрельбу.

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