«Берешь 50 тысяч рублей, возвращаешь — 165 тысяч» 2 22.07.2022, 14:31

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Какие банки выдают белорусам кредиты на жилье и сколько придется переплатить.

Банки в марте заметно сократили кредитование населения, особенно — варианты на строительство и покупку жилья. Постепенно финучреждения возвращают займы на недвижимость.

Журналисты zerkalo.io посмотрели, какие банки и под какие проценты сейчас выдают такие кредиты на общих основаниях (не для льготников), а также сколько придется переплатить за пользование средствами.

Какие банки и под какие проценты сейчас выдают кредиты на недвижимость

«Белгазпромбанк» предлагает кредит «Скоро новоселье». Ставка — 22,5% годовых (она привязана к ставке рефинансирования, которая сейчас составляет 12%). Кредит можно получить на срок до до 240 месяцев. Максимальная сумма кредита — до 70% от стоимости квартиры. Обеспечение — залог квартиры и поручительство физлиц (зависит от суммы займа). «Кредит предоставляется на приобретение нового или вторичного жилья. Застройщик или продавец может быть абсолютно любой, как компания так и физическое лицо», — уточнили в контакт-центре банка.

«БТА Банк» выдает кредит на жилье на вторничном рынке. Ставка — 25% годовых. Первоначальный взнос — от 10 до 30%. Максимальная сумма кредита — до 150 тысяч рублей. Банк готов выдать займ на срок до 84 месяцев.

В банке уточняют, что для ИП надо копия декларации за квартал на последнюю отчетную дату или либо выписка о движении денег по счету за последние три месяца.

В «Белинвестбанке» можно взять кредит на строительство и приобретение жилой недвижимости на 10,15 или 20 лет. Ставка — 22,91% годовых. Банк готов выдать до 90% от стоимости жилья.

«Беларусбанк» выдает кредит «Ипотека Экспресс» на приобретение жилого помещения. Ставка — 23% годовых, она привязана к ставке рефинансирования. Кредит могут выдать на срок до 20 лет. Банк готов выдать до 100% стоимости приобретения жилого помещения, но в пределах платежеспособности кредитополучателя. Обеспечение по займу — залог приобретаемого имущества, а в некоторых случаях — еще и поручительство физлиц.

Сколько придется переплатить банку, если взять займ на 50 тысяч рублей на 20 лет

Если взять в «Беларусбанке» кредит «Ипотека Экспресс» на покупку жилья на 20 лет на 50 тысяч рублей, то зарплата должна быть на уровне 1668 рублей. За 20 лет проценты составят 115 тысяч рублей. То есть если взять у банка 50 тысяч рублей, то вернуть придется 165 тысяч рублей (сумма займа и набежавшие проценты).

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