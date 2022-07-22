Генерал-майор ВСУ: Тактика России на втором этапе — Первая мировая война 22.07.2022, 14:36

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Противник остановился, не выполнив задачу.

Второй этап войны проводился агрессором в соответствии с его устойчивым взглядом на войну и согласно требованиям российских руководящих военных документов. Об этом в своем материале для ZN.UA пишет генерал-майор ВСУ, руководитель ОО "Аналитический центр изучения и противодействия гибридным угрозам" Сергей Савченко.

"Кратко и немного примитивно их суть можно описать так: создание преимущества сосредоточением сил на определенном направлении, нанесение противнику огневого поражения, использование его результатов путем нанесения удара войсками. Как результат — овладение определенной частью территории", - объясняет генерал-майор.

В идеале, целью таких действий ставится прорыв обороны противника и развитие наступления вглубь. Но такого результата агрессору ни в коем случае добиться не удалось, отмечает Савченко.

"То, что демонстрировала российская армия на втором этапе войны, — это не оперативное искусство и тактика времен Второй мировой войны. Это — Первая мировая война, без малейшего преувеличения. Так называемый брусиловский прорыв 1915 года, когда россияне, прорвав фронт одновременно на нескольких направлениях продвинулись вглубь на десятки километров, на фоне слабых действий современной российской армии выглядит непревзойденным военным шедевром, - комментирует эксперт. - И вновь стоит отметить мужество и мастерство Вооруженных сил Украины. Демонстрируя непоколебимую стойкость в боях с врагом, в несколько раз превосходящим украинские войска в силе, нанося ему тяжелые потери, они мастерски выходили из-под угрозы окружения лишь тогда, когда такая угроза достигала критической границы.

Как следствие — войска агрессора были окончательно измотаны, а их наступательный потенциал исчерпан. Противник остановился, не выполнив задачу выйти на границы Луганской и Донецкой областей. Как говорят, бобик сдох".

Таким образом, на втором этапе войны наступательные действия РФ были построены на принципах, присущих военному искусству наилучшим образом середины прошлого века, заключает Савченко.

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