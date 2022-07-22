Ученые выяснили, какая черта характера доминирует у приверженцев теорий заговора 2 22.07.2022, 14:37

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Авторы исследования изучили отношение людей к восьми вопросам.

В последние годы мир поглотила волна недоверия к ученым и их данным. Если еще недавно ученые считались большим авторитетом, то сегодня тысячи людей обвиняют их в мошенничестве, веря в плоскую Землю и вред 5G.

Авторы исследования в Университете Портленда (США) изучили отношение людей к восьми вопросам: изменение климата, ядерная энергия, генетически модифицированные продукты, большой взрыв, эволюция, вакцинация, гомеопатическая медицина и COVID-19. Они нашли закономерность: отношение людей к проблеме становится все более отдаленным от научного, но при этом они начинают считать, что знают больше, хотя фактически фактические знания уменьшаются.

Детали исследования

Одним из примеров явления приводят вакцины от COVID-19. Чем меньше человек соглашается с вакцинацией, тем чаще он считает, что знает о ней все, но фактические знания оказываются мизерными.

«Противодействие научной картине мира – важнейшая тема. В течение многих лет популяризаторы [науки] полагали, что нужно просто дать людям знания. К сожалению, образовательные мероприятия сработали не так хорошо, как хотелось бы. Наше исследование показывает, что чрезмерная уверенность препятствует обучению. Если люди думают, что многое знают, у них минимальная мотивация учиться дальше. Людям с крайними антинаучными взглядами, возможно, сначала нужно узнать собственное относительное невежество, прежде чем им будут преподавать особенности устоявшихся научных знаний», – говорит доцент Ник Лайт.

Лайт говорит, что люди радикально настроенные, наиболее самоуверенны в своих знаниях. Исследование указывает, что это общая закономерность.

Очень большое значение имеет религиозная или политическая идентичность. К примеру, по изменению климата научной позиции, как правило, придерживаются либералы. А вот в случае ГМО ученые не обнаружили закономерностей, связанных с политическими предпочтениями.

Последствия распространения антинаучных взглядов могут быть серьезными, включая уничтожение имущества, голод и проблемы в экономике.

Что делать

Образовательные программы сами по себе для смены взглядов могут не сработать, говорят исследователи, если люди сначала не получат точную картину своих собственных знаний о сложности проблемы.

«Тогда задача состоит в том, чтобы найти соответствующие способы убедить людей, не принимающих научную картину мира, в том, что они, вероятно, не так хорошо осведомлены, как думают», – сказал Лайт.

Одним из решений предлагают транслирование научной картины мира влиятельными фигурами. Сила социальных норм, несмотря на личные взгляды, имеет огромное значение. К примеру, в Азии многие люди носили маски не для того, чтобы снизить риск заражения и передачи коронавируса, а для того, чтобы соответствовать общественной норме. «Люди, как правило, делают то, что они думают, что их община ожидает от них», – заключает Лайт.

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