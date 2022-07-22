Россияне массово выезжают из страны 7 22.07.2022, 14:38

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В каких государствах граждане РФ ищут лучшей жизни?

В России началась вторая волна эмиграции, она будет глобальнее и коснется наиболее ценных кадров - специалистов IT-сектора, академиков, специалистов по кибербезопасности, инженеров. Из страны выедут около двух миллионов человек, прогнозируют политологи.

Журналисты проекта УНИАН FreeДом рассказали, в каких странах россияне ищут лучшей жизни.

Впервую волну эмиграции сразу после полномасштабного вторжения в Украину РФ покинули режиссеры, журналисты, музыканты, а также артисты. Одними из первых из России уехали Максим Галкин и Алла Пугачева, они поселились в Израиле.

По данным Погранслужбы ФСБ, в первые месяцы вторжения в Украину из России выехали почти 4 миллиона человек. Сейчас фиксируют новую волну желающих уехать. Санкции, дефицит товаров и рост цен - второй всплеск экстренной эвакуации будет масштабнее и намного разнообразнее по составу.

Покинуть родину намереваются академики, бизнесмены и IT-специалисты. По мнению экспертов, переедут еще около 2 миллионов граждан, и это при том, что Россия находится в авиа- и частично в железнодорожной блокаде.

По оценкам российской ассоциации электронных коммуникаций, в первые месяцы войны страну покинули около 70 тыс. айтишников, в апреле еще 100 тыс. Отток профессионалов наблюдается и в сфере кибербезопасности, уехать планирует треть работников.

Владельцы российского паспорта выезжали в круг стран с безвизовым режимом - Армению, Казахстан, Грузию. Пристанищем для многих стала также Турция. Там продажи недвижимости эмигрантами из России возросли вдвое в сравнении с прошлым годом, ажиотажный спрос на жилье стал причиной его резкого подорожания. К примеру, в курортной Алании средняя цена квадрата составляет 2 тыс. евро.

Популярным местом для бегства от режима стал и Дубай - его выбирают состоятельные россияне, открывают там бизнес, перевозят семьи и инвестируют огромный пласт российских денег.

"Билет в один конец покупают не только люди из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, но и из маленьких городков. Ведь там пояса затягивается куда туже", - подытожили журналисты.

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