В Беларуси значительно подорожала мебель

В Беларуси значительно подорожала мебель1
- 22.07.2022, 14:42
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Цены на непродовольственные товары продолжают расти.
Национальный статистический комитет рапортует: цены на непродовольственные товары продолжают расти. Вслед за бытовой техникой и электротоварами подорожала и мебель. Рост за полугодие – на 15%, пишет tochka.by.
По сравнению с январем-июнем прошлого года наиболее заметный скачок традиционно в Минске – больше 20%. В Витебской области – в два раза меньше. В этом регионе самый скромный рост цен на мебель.
Если пройтись по ассортименту, то больше всего подорожали наборы для ванной комнаты (более, чем на четверть). У стульев и мягкой мебели тоже заметная прибавка.
Интересно, что относительно мая-2022 рост цен на мебель в июне был незначительным — меньше полпроцента.
Стоит отметить, что в расчет берутся средние цены на товары, которые продаются в магазинах и на рынках.
Цены на бытовую технику
Чуть раньше Белстат сообщил и про подорожание бытовой техники и электротоваров.
Больше всего в июне выросли цены на мультиварки: плюс 6% по отношению к маю этого года. Увеличилась и стоимость холодильников и посудомоечных машин – рост в районе 5%.