Какие изменения ждут белорусских предпринимателей?
- 22.07.2022, 14:48
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С 2023 года ИП лишают льгот по выплатам в ФСЗН.
В последнее время «власти» систематически увеличивают налоговую нагрузку на ИП. На этот раз они приняли правки в закон «Об основах государственного социального страхования». «Наша Ніва» разбиралась, что изменится для ИП уже со следующего года.
В Беларуси существует определенная категория ИП, которая пользуется льготами по уплате взносов в Фонд социальной защиты населения, но уже с 2023 года из этого списка вычеркнут довольно существенную часть предпринимателей.
Сколько нужно платить?
Размер взносов в ФСЗН составляет 35% от минимальной заработной платы (29% пенсионное страхование, 6% — социальное). Минимальная сумма за 2021 год составила 1 705 рублей. Размер отчислений в ФСЗН растет вместе с минимальной заработной платой. Так, например, с апреля по июнь текущего года МЗП составляла 480,96 рубля. Из этого следует, что месячный платеж в ФСЗН от ИП должен составлять минимум 168,33 рубля.
Уплата взносов производится в течение года, но не позднее 1 марта следующего года.
Но в Беларуси существует определенная категория ИП, которая пользуется льготами по уплате взносов в Фонд социальной защиты населения. Лица, попадающие в этот список, имеют право вносить отчисления на добровольной основе.
После принятия изменений в законе из списка льготников исчезают предприниматели, находящиеся в трудовых, а также связанных с ними отношениях — то есть ИП, которые параллельно работают на другой работе (причем величина ставки не имела значения).
С 2023 года все такие ИП будут вынуждены платить за себя взносы в ФСЗН, даже несмотря на то, что их наниматели также будут платить за них, как за своих сотрудников.
В списке льготников остаются:
— пенсионеры;
— студенты средних специальных учебных заведений и вузов, получающие образование на дневной форме обучения;
— получатели пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет.
Какие еще изменения ждут ИП с 2023 года?
Со следующего года в Беларуси отменят упрощенную систему налогообложения. ИП будут вынуждены перейти на единый налог, ставки которого были увеличены в 2—4 раза, или использовать подоходный налог.
Но для многих категорий, работа по упрощенной системе налогообложения стала недостижимой еще с 2022 года. Упрощенной системой с этого года уже не могут пользоваться предприниматели, оказывающие услуги.
Исключения до 2023 года остались только для ИП, занимающихся туристической деятельностью, здравоохранением, сухопутным транспортом, общественным питанием, компьютерным программированием.