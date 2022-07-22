Какие изменения ждут белорусских предпринимателей? 22.07.2022, 14:48

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С 2023 года ИП лишают льгот по выплатам в ФСЗН.

В последнее время «власти» систематически увеличивают налоговую нагрузку на ИП. На этот раз они приняли правки в закон «Об основах государственного социального страхования». «Наша Ніва» разбиралась, что изменится для ИП уже со следующего года.

В Беларуси существует определенная категория ИП, которая пользуется льготами по уплате взносов в Фонд социальной защиты населения, но уже с 2023 года из этого списка вычеркнут довольно существенную часть предпринимателей.

Сколько нужно платить?

Размер взносов в ФСЗН составляет 35% от минимальной заработной платы (29% пенсионное страхование, 6% — социальное). Минимальная сумма за 2021 год составила 1 705 рублей. Размер отчислений в ФСЗН растет вместе с минимальной заработной платой. Так, например, с апреля по июнь текущего года МЗП составляла 480,96 рубля. Из этого следует, что месячный платеж в ФСЗН от ИП должен составлять минимум 168,33 рубля.

Уплата взносов производится в течение года, но не позднее 1 марта следующего года.

Но в Беларуси существует определенная категория ИП, которая пользуется льготами по уплате взносов в Фонд социальной защиты населения. Лица, попадающие в этот список, имеют право вносить отчисления на добровольной основе.

После принятия изменений в законе из списка льготников исчезают предприниматели, находящиеся в трудовых, а также связанных с ними отношениях — то есть ИП, которые параллельно работают на другой работе (причем величина ставки не имела значения).

С 2023 года все такие ИП будут вынуждены платить за себя взносы в ФСЗН, даже несмотря на то, что их наниматели также будут платить за них, как за своих сотрудников.

В списке льготников остаются:

— пенсионеры;

— студенты средних специальных учебных заведений и вузов, получающие образование на дневной форме обучения;

— получатели пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет.

Какие еще изменения ждут ИП с 2023 года?

Со следующего года в Беларуси отменят упрощенную систему налогообложения. ИП будут вынуждены перейти на единый налог, ставки которого были увеличены в 2—4 раза, или использовать подоходный налог.

Но для многих категорий, работа по упрощенной системе налогообложения стала недостижимой еще с 2022 года. Упрощенной системой с этого года уже не могут пользоваться предприниматели, оказывающие услуги.

Исключения до 2023 года остались только для ИП, занимающихся туристической деятельностью, здравоохранением, сухопутным транспортом, общественным питанием, компьютерным программированием.

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