В Подмосковье обезьяна сбежала из зоопарка и напала на ребенка 11 22.07.2022, 14:53

2,066

Видеофакт.

В России маленький ребенок пострадал от нападения бежавшей из зоопарка обезьяны. Животное сильно искусала ребенка и нанесла многочисленные травмы, передает 24tv.ua.

Российские СМИ сообщают, что жуткий инцидент произошел в Терпигорьеве под Москвой. Обезьяна сбежала из зоопарка и напала на двухлетнего ребенка.

Животное покусало девочку до крови – ребенка доставили в реанимацию. У девочки диагностировали глубокие порезы на теле и переломы пальцев.

Очевидцы рассказали, что обезьяна сбежала во время переселения из одного вольера в другой. Животное смогло самостоятельно открыть дверцу.

После обезьяна покинула зоопарк, она напала на ребенка, который гулял с друзьями. Девочку едва смогли отбить родители.

На видео видно, что во время нападения другие дети покинули 2-летнюю девочку и скрылись. От трагических последствий ребенка спасли родители, с боями отбившие у обезьяны девочку.

Нападение обезьяны на ребенка уже расследует Следственный комитет России.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».