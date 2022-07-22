Трасс или Сунак: кто сменит Джонсона на посту британского премьера? 3 22.07.2022, 15:00

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Борис Джонсон

Британский парламент уходит на летние каникулы, а борьба за премьерское кресло подходит к финалу.

Кто возглавит британское правительство после отставки Бориса Джонсона, будут решать члены Консервативной партии. На пост премьера претендуют два кандидата - Лиз Трасс и Риши Сунак. Кто из них одержит победу, станет известно, как ожидается, 5 сентября, пишет dw.com.

Что известно о Риши Сунаке

Вообще-то именно отставка Риши Сунака с поста министра финансов в конце концов привела к тому, что кабинет Бориса Джонсона ушел в отставку, а сам Джонсон лишился своего поста. Это, обстоятельство конечно, не играет на руку Сунаку. К тому же сентиментальный уход Джонсона и его прощальное выступление в Палате общин британского парламента показали, что консерваторы, несмотря на многочисленные скандалы, все еще ценят оптимизм и пламенные речи экс-премьера.

Риши Сунак выглядит политиком более традиционным и ответственным. Выходец из богатой индийской семьи уже давно мечтает занять премьерское кресло. Его предвыборная кампания Ready4Rishi ("Готовы к Риши") фактически стартовала за день до отставки Джонсона и была проведена вполне профессионально. 42-летний Сунак заработал состояние на финансовом рынке, он женат на дочери индийского миллиардера. Деньги в этой семье действительно не играют роли.

Но консерваторы, несмотря на то, что у них репутация вполне себе партии для богатых, ожидают от своих политиков скромности и близости к народу - пусть даже притворной. Риши Сунак же любит продемонстрировать свое финансовое благополучие. Один из примеров - он явился на стройплощадку в итальянских ботинках, которые стоят более 500 евро.

Поэтому попытки миллионера и выпускника Оксфорда показать свою близость к народу и продемонстрировать понимание того, как сильно инфляция и особенно рост цен на энергоносители влияют на простых британцев, чаще всего оказываются неудачными. А к этому добавилась еще и история о том, что его жена, как и многие другие богачи, используя законодательные лазейки, заплатила налоги не в полном объеме.

Но те, кто поддерживают Сунака, хвалят его продуманную финансовую политику. Он не хочет допустить повышения госдолга и не обещает понижения налогов на фоне инфляции в 11 процентов. Сунак - кандидат тех консерваторов, кто ожидает серьезности в политике, а также действий, противоположных тем, что демонстрировал Джонсон.

Кто такая Лиз Трасс

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс - в отличие от своего соперника - до последнего оставалась на стороне Бориса Джонсона. То, что она не предала Джонсона, высоко оценивают однопартийцы, которые поддерживают Трасс. По данным опроса членов Консервативной партии, 46-летняя Трасс существенно опережает Сунака в борьбе за пост лидера партии. Но, с другой стороны, она уже успела продемонстрировать свое тщеславие. В течение многих месяцев Трасс удивляла публику своими эпатажными фото: то в меховой шапке на Красной площади в Москве, то позируя на фоне танка.

Даже консерваторам такое визуальное напоминание о Маргарет Тэтчер кажется чрезмерным. Трасс обещает уменьшить налоги. И это вполне соответствует ожиданиям многих тори, мечтающих вернуть времена Тэтчер. Лиз Трасс - кандидат всех ностальгирующих по тем временам. Но при этом она сама не всегда была в рядах консерваторов, в юные годы поддерживая либералов. Более того, когда решался вопрос выхода Великобритании из ЕС, Трасс выступала против этого. В итоге это привело к тому, что сейчас она превратилась в ярую сторонницу "Брекзита" и называет свои прежние взгляды ошибочными. Потому что шанс возглавить партию есть только у политиков с таким взглядами.

Ее противники сомневаются в компетентности Трасс и указывают на ее речь на партийной конференции в 2014 году, в которой Трасс пообещала, что откроет "рынки свинины" во время поездки в Китай, и в то же время обвинила британцев в том, что они едят слишком много импортного сыра. Это случай стал поводом для насмешек над Трасс.

Но список совершенных ею ошибок намного длиннее. Так, например, она призывала британских добровольцев после начала войны в Украине бороться за демократию. Противники Трасс упрекают ее в том, что, где бы она ни появлялась, она порождает хаос. А сторонники утверждают, что она эффективна и мощна как реактивный снаряд.

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