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В Беларуси запретили продавать «Сказки русских писателей»

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  • 22.07.2022, 15:00
  • 3,216
В Беларуси запретили продавать «Сказки русских писателей»

Они попали в список опасной продукции.

В государственный реестр опасной продукции в Беларуси попало издание книги для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Сказки русских писателей".

Книга выпущена издательством "Мозайка" (Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону), пишет сайт euroradio.fm.

Сообщается, что книга не соответствует техническому регламенту Таможенного союза. В книгах для детей дошкольного и младшего школьного возраста пробел между словами должен быть равен кеглю шрифта. В указанном издании кегль основного шрифта равен 6,8 мм, а минимальный пробел между словами — 1,8 мм, максимальный пробел — 2,6 мм.

Книга извлечена из обращения. На ее ввоз и продажу наложен запрет.

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