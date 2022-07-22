Китай не поможет КАМАЗу: проблемы российского автопрома нарастают 4 22.07.2022, 15:18

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Найти нового поставщика такого уровня для РФ практически невозможно.

Китайская компания Weichai, на которую автомобильный концерн КамАЗ возлагал большие надежды, отказался поставлять детали в Россию, сообщает 24tv.ua.

Соединенные Штаты продолжают вводить блокирующие санкции против российских компаний, в том числе работающих в сфере автомобилестроения. В этих условиях Россия надеялась на импортозамещение из "дружественных" стран, в частности Китая. Последний в это время пытается играть на два фронта, заявляя, что страна "не собирается подливать в огонь", но сохраняя при этом близкие отношения с оккупантами.

Последний пакет ограничений затронул концерн КАМАЗ, в который входят производитель НефАЗ и Тутаевский моторный завод.

С этими предприятиями не могут работать не только американские компании, но даже граждане и банки, которые используют доллары как валюту платежа.

Предположение, что КамАЗ может остаться без автокомпонентов даже из Китая, появилось сразу после появления этой информации. Банки страны стараются не проводить платежи для попавших под санкции структур, потому что рискуют сами под ними оказаться.

Первым таким "отказником" стал китайский холдинг Weichai, решивший больше не поставлять российскому автогиганту свои газовые двигатели. При этом КамАЗ всерьез планировал оснащать моторами фирмы свои классические грузовики поколения К3. В настоящее время КамАЗ покупает у Weichai мосты HanDe и коробки передач Fast Gear, над поставками которых также нависла санкционная угроза.

Найти нового поставщика такого уровня с учетом санкционных рисков и логистических проблем России будет чрезвычайно трудно.

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