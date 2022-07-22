Ученые впервые обнаружили уникальную тройную звездную систему 22.07.2022, 15:22

Экспертов заинтересовал необычно большой размер третьей звезды, которая находится отдельно от центральной пары.

Ученые из Копенгагенского университета, Дания, обнаружили с помощью космического телескопа TESS уникальную в своем роде тройную звездную систему, которую они назвали TIC 470710327. Она стоит из пары звезд, которые вращаются вокруг друг друга и более массивной третьей звезды, которая вращается вокруг этой пары. Но ученые считают, что была еще и четвертая звезда, которую поглотила одна из звезд системы, чтобы стать такой огромной, сообщает Space (перевод — lenta.ua).

Подобные тройные звездные системы не являются редкостью во Вселенной. Считается, что примерно 10% из всех звездных систем являются тройными. В прошлом году в одной из таких систем ученые впервые обнаружили даже экзопланету, которая вращается вокруг трех звезд.

Уникальная звездная система

Но тройная звездная система TIC 470710327 отличается от всех известных подобных объектов своими размерами и формой. Звезды в этой системе намного больше и расположены намного ближе друг к другу, чем звезды в остальных тройных системах. Это значит, что взаимное гравитационное притяжение этих звезд гораздо сильнее, чем в известных науке системах.

Главная пара звезд в системе TIC 470710327 по общей массе примерно в 12 раз больше нашего Солнца, а более крупная звезда, которая вращается вокруг этой пары превосходит массу Солнца в 16 раз.

Две центральные звезды делают полный оборот вокруг друг друга чуть боле чем за 24 часа. По словам Алехандро Винья-Гомеса из Копенгагенского университета, третья звезда делает полный оборот вокруг центральной пары за 52 дня. Подобная скорость движения очень удивительна, ведь она слишком большая для звезд такого большого размера.

Как образовалась эта тройная звездная система?

Ученых заинтересовал необычно большой размер третьей звезды, которая находится отдельно от центральной пары. Поэтому они решили выяснить, как была создана такая необычная тройная звездная система.

"Сначала мы предположили, что более крупная внешняя звезда образовалась первой, а потом появились две остальные, которые замкнуты в пару. Но в таком случае звезда забрала бы весь газ и возможности для образования двух других не осталось бы. Потом мы предположили, что все три звезды появились вместе и постепенно притягивались друг к другу. Но и этот вариант был отброшен, так как более массивная звезда в таком случае должны бала оказаться в центре системы, а не снаружи", — говорит Винья-Гомес.

И только после очередного моделирования ученые пришли к выводу, что тройная звездная система TIC 470710327 сначала состояла из двух пар звезд.

Первая пара так и осталась в целости, а вот, что касается второй пары, то ее целостность была нарушена. Эта пара звезд находилась там, где сейчас находится только одна большая звезда. Ученые считают, что в процессе эволюции одна звезда из этой внешней пары "проглотила" вторую, то есть забрала все ее звездное вещество и поэтому стала такой необычайно огромной. Это произошло в результате сильного притяжения друг к другу двух звезд.

"Сейчас наша задача выяснить, существуют ли еще подобные тройные системы и насколько их много в космосе. Может нам удаться обнаружить еще более компактные звездные системы, которые имеют еще большее взаимное гравитационное влияние", — говорит Винья-Гомес.

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