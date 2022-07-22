«Это подлый способ заставить людей оплатить долг» 22.07.2022, 15:38

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В Печах вывешивают бланки о должниках с указанием личной информацией.

В редакцию ex-press.by обратилась жительница Печей. Женщина живет в доме на улице Серебренникова, и она возмущена тем, что рассчетно-кассовый центр вешает на доску объявлений информацию о должниках с указанием личной информации.

— Сотрудники рассчетно-кассового центра вешают на доску объявлений при входе в подъезды информацию о должниках с указанием квартир и суммой долга, — пишет борисовчанка. — У меня нет задолженности, но мне обидно за соседей, которые, возможно, в силу жизненных обстоятельств стали должниками, а наш РКЦ решил разместить их адреса на этой «доске позора», как в советские времена.

Я, например, о многих и не знала, что у них задолженность есть. И если я сочувствую этим людям, то другие могут их обсуждать и стыдить.

Борисовчанка считает, что это незаконно, и на сайте РКЦ есть информация о должниках:

— Зачем же акцентировать внимание соседей на этом? Это подлый способ заставить людей оплатить долг. При этом такие «доски позора» я видела только в Печах. Это похоже личная инициатива определённых работников РКЦ, унижающая человеческое достоинство. Считаю, что таких досок позора быть не должно.

Законно ли поступают сотрудники РКЦ, журналисты спросили у юриста Андрея Савченко.

— В конце прошлого года в Республике Беларусь вступил в силу Закон «О защите персональных данных». Именно в нем содержатся нормы, позволяющие урегулировать поставленную проблему в пределах правового поля.

Так, Закон устанавливает общее правило, в соответствии с которым обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных самим Законом и иными законодательными актами. Персональными данными является любая информация, относящаяся к идентифицированному физическому лицу или физическому лицу, которое может быть идентифицировано. В свою очередь, распространением персональных данных являются действия, направленные на ознакомление с персональными данными неопределенного круга лиц.

То есть, та информация, которая вывешивается РКЦ на всеобщее обозрение, является по сути персональными данными клиентов, которые распространяются без их согласия.

Закон предусматривает случаи, когда согласие субъекта персональных данных на их обработку (в том числе на распространение) не требуется. Например, согласие не требуется при оформлении трудовых (служебных) отношений, а также в процессе трудовой (служебной) деятельности субъекта персональных данных в случаях, предусмотренных законодательством, для осуществления нотариальной деятельности, в целях назначения и выплаты пенсий, пособий и в других случаях. Также оно не требуется при осуществлении учета, расчета и начисления платы за жилищно-коммунальные услуги, платы за пользование жилым помещением и возмещения расходов на электроэнергию, платы за другие услуги и возмещения налогов, а также при предоставлении льгот и взыскании задолженности по плате за жилищно-коммунальные услуги, плате за пользование жилым помещением и возмещению расходов на электроэнергию.

Последнее исключение из общего правила (наличие согласия субъекта ПД) следует понимать в узком смысле, а именно как деятельность соответствующих организаций при осуществлении учета, расчета и начислению платы за жилищно-коммунальные услуги и других видов платежей.

Распространение персональных данных должников выходит за рамки этой деятельности и не может считаться законным основанием, в соответствии с которым на «доске позора» публикуются имена, адреса и другая личная информация лиц, допустивших просрочку оплаты услуг.

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