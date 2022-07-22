Куда съездить отдохнуть на один день рядом с Минском? 22.07.2022, 15:52

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Несколько интересных автомаршрутов.

Журналисты tochka.by проверили несколько автомаршрутов, которые дарят возможность хорошо провести день недалеко от Минска без глобальных усилий. Вырисовывается программа отдыха на месяц, если грамотно задействовать один из двух выходных каждой недели.

За основу было взято желание посетить несколько мест за одну поездку. При этом выбирались разные выезды из Минска, чтобы ради эксперимента можно было воспользоваться наиболее удобным, исходя из места жительства.

Также нужно иметь ввиду, что парковых усадеб в Беларуси достаточно. И выбор в пользу обозначенных не говорит о том, что они лучше (или хуже) остальных. Все относительно и субъективно и часто зависит от настроения или, например, возраста детей, если речь идет о семейной вылазке. Можно совместить со знаковыми событиями, в данном случае – фестивалями средневековой культуры "Наш Грюнвальд" и славянской мифологии "Шлях Цмока".

Звуки природы

Взяв курс на Радошковичи (трасса на Молодечно), минчане могут оказаться в необычных природных локациях. И, хоть без участия человека не обошлось, в данном случае его воздействие улучшило среду обитания.

Гидрологический парк "Сосновый бор" представляет собой искусственное озеро с сетью каналов и каскадов, небольшими островками, соединенными подвесными мостиками.

В 20 километрах от гидросооружения можно прогуляться по экотропе "Святые криницы". Деревянный настил в окружении леса, многочисленные бьющие источники и пение птиц подарят возможность отвлечься от обыденности. Легенда гласит, что криницы образовались там, где когда-то была церковь, ушедшая под землю.

Перевернутый дом и музыкальная гостиная

Поездку в "Дукорский маентак" можно совместить с заездом в Смиловичи. Для этого нужно отправиться в путешествие по могилевскому шоссе и не сворачивать на Гомель.

Городской поселок находится примерно в 25 километрах от МКАД. И примечателен он музеем родившегося здесь Хаима Сутина – одного из основоположников Парижской школы живописи. Также можно посетить музыкальную гостиную композитора Станислава Монюшко, для которого малой родиной является Червенский район (тогда Игуменский уезд Минской губернии).

Что касается "Дукоры", то для многих это уже проверенное место. Зачастую в выходные здесь организуют разные торжества, в том числе для всей семьи. Детей привлекает автопарк устаревших автомобилей. Главный "аттракцион" – перевернутый дом, где можно проверить вестибулярный аппарат. Еще одно уникальное строение – древнее городище, где можно оценить, как жили предки.

Особый колорит придают всевозможные мастерские народных ремесел. Есть зоосад и даже своя "поляна сказок".

Центр народных ремесел и мельница

Не менее примечателен с точки зрения традиционных белорусских ремесел музей "Дудутки". Он находится в 40 км от Минска, что интересно, как и "Дукора", в Пуховичском районе. Правда, совместить усадебные комплексы за один день не получится, если есть желание спокойно провести день. К тому же ехать в "Дудутки" из столицы лучше по другой трассе – выезд из города с улицы Кижеватова и далее через Сенницу и Самохваловичи.

В "Дудутках" также можно найти разнообразные мастерские. Есть свои хлебопекарня и сыроварня. Представлена и коллекция ретромобилей, правда, опробовать изнутри, как в "Дукоре", не получится.

Ближайшее крупное событие запланировано на 23 и 24 июля: комплекс примет 13-й фестиваль средневековой культуры "Наш Грюнвальд 2022". Венцом торжества станет воссоздание масштабной битвы средневековой Европы. Ожидается участие свыше 400 представителей тематических клубов. В программе значатся всевозможные рыцарские турниры.

В качестве послевкусия перед выездом можно заехать на историческую мельницу, что в километре от входа. В дни праздников в хатке неподалеку можно продегустировать белорусские яства.

Зоопарк в естественных условиях и озеро в лесу

Хорошая альтернатива Беловежской пуще, до которой от Минска далеко, – Березинский биосферный заповедник, в 125 километрах по витебской трассе. Чтобы успеть за день, придется выехать пораньше.

Изюминка этого места – лесной зоопарк на территории 12 гектаров. Диких зверей можно увидеть в условиях, приближенных к реальности. Знаковыми обитателями живого музея считаются медведь, волки, зубр, лось и рысь, но есть и другие привычные представители фауны белорусских лесов: олень, лань, дикий кабан, косуля, лиса.

В качестве развлечений предлагается катание на лошадях и веревочный парк (новинка этого года - маршрут для детей). Для общего развития представлены Дом экопросвещения, центр мифологии и музей меда.

На территории оборудованы места отдыха и перекуса. Есть и ресторан для плотного обеда. Но его можно совместить с поездкой еще дальше – в гостиничный комплекс в лесной глуши на берегу озера Плавно.

20-21 августа в заповеднике уже в третий раз пройдет Международный фестиваль славянской мифологии "Шлях цмока". Апогеем программы станет ночная экскурсия по мифологической тропе.

Если позволит время, силы, погода и санитарные нормы, на обратном пути можно заехать на водохранилища Дубровское под Раубичами или Острошицкое в Острошицком городке. Заряд усталости и эмоций обеспечен в любом случае.

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