Айтишник решил продать блендер в сети, но лишился почти 20 тысяч рублей 7 22.07.2022, 16:05

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Как защитить себя от мошенников?

25-летний IT-специалист из Минска решил продать блендер через торговую интернет-площадку, но по итогу лишился почти 20 тысяч рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.

После размещения объявления быстро возник якобы потенциальный покупатель, который заявил, что живет в Жодино. Поэтому ему было бы удобнее купить устройство с помощью службы доставки. Собеседник прислал ссылку на вебсайт, который оказался фишинговым, но на тот момент минчанин этого еще знал и, перейдя по ней и введя реквизиты банковской карты, не смог завершить операцию.

Покупатель-злоумышленник посоветовал ему обратиться в службу техподдержки, указанной на фишинговом сайте. И передал коды, которые пришли в SMS. Итог — потеря значительной суммы. Следователи возбудили уголовное дело.

Важно

- Банки и другие уважающие себя организации не звонят клиентам через мессенджеры. Если вам поступил звонок от «менеджера по безопасности», «полковника КГБ из Нацбанка» или «специалиста технической поддержки», кладите трубку и перезванивайте сами. Официальные номера размещены на сайтах банков и на карточках.

- Не передавайте третьим лицам все данные карты (номер, срок действия и CVV, имя и фамилию), а также информацию о балансе. Банковские служащие не спрашивают номер карты полностью (только часть — последние цифры), они никогда не спросят про CVV и уж точно не будут уточнять ваш баланс. Не передавайте коды из SMS (даже если очень хочется).

- Не устанавливайте на смартфоны программное обеспечение по просьбе «людей из интернета». И на компьютеры не устанавливайте.

- Расскажите об интернет-мошенниках друзьям, родственникам и коллегам. Особое внимание уделите старшему поколению.

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