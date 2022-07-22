На Луганщине оккупанты из-за значительных потерь бросают в бой подразделения ЧВК 6 22.07.2022, 16:10

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Бои идут вокруг Белогоровки и Верхнекамянки.

В Луганской области ведутся бои вокруг населенных пунктов Белогоровка и Верхнекамянка. При этом российские оккупанты из-за значительных потерь регулярной армии РФ бросают в бой подразделения частных военных компаний (ЧВК).

Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай. Он подчеркнул, что часть области до сих пор находится под контролем Вооруженных сил Украины.

"Наши артиллеристы уничтожили глубоко в тылу российской армии много артиллерийских складов, что дало определенные результаты. Видим, что у них проблемы с логистикой – подвозом боекомплекта. Плюс видим, что с личным составом тоже есть определенные нюансы. … Сейчас в атаку бросают подразделения, которые состоят из бойцов частных военных компаний. Это говорит о том, что они оттянули определенные свои батальоны для перегруппировки из-за большого количества погибших", – сказал Гайдай.

Он рассказал, что сейчас бои ведутся вокруг Белогоровки и Верхнекаменки. В обоих населённых пунктах еще остаются мирные жители, но эвакуировать их сейчас невозможно.

Также, по его словам, на оккупированных территориях россияне быстро готовятся к референдуму, чтобы объявить мобилизацию на территории России.

"Россияне понимают, что им очень необходима мобилизация. "Референдум" этот нужен исключительно для того, чтобы потом объявить мобилизацию под предлогом того, что Украина якобы напала на Россию", – пояснил Сергей Гайдай.

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