«Из взвода остался только я» 4 22.07.2022, 16:30

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Россияне шокированы интенсивностью боев под Харьковом.

Российский оккупант из группировки врага, переброшенной под Изюм, в разговоре с подругой признал большие потери армии в боях с ВСУ. Об этом говорится в очередной перехваченной разведкой аудиозаписи.

Чтобы местные жители не сообщали украинским войскам данные размещения вражеской техники, оккупанты даже уничтожили башни мобильной связи.

"Все вышки пере*баны... Короче, все вышки пере*бали, камеры, все, чтобы колонны не жгли".

Оккупант не удержался и рассказал подруге о больших потерях в подразделении.

"Нас, короче, из роты 10 человек осталось. Было 107 человек, а осталось 10. Четверо из них уехали, нас осталось шесть. Из первого взвода остался только я. Было в первом взводе 22 человека", - рассказал военный РФ.

Сам оккупант отметил, что получил контузию и готовится к новому наступлению под Изюмом: "Левое ухо отказало".

На просьбу россиянки возвращаться как можно скорее домой, он заявил, что вряд ли ему это удастся, учитывая недавние потери его группировки: "Два дня 752-я наступала на украинцев - и 25 пацанов просто полегло!... Мы вытаскивали, короче. Полный фарш... И то, что тебе говорят в новостях, - не верь этому, не верь в это, тут полная ж*..".

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