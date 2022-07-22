Имеет ли право наниматель выплатить отпускные после отпуска? 1 22.07.2022, 16:35

На вопрос ответила юрист.

«Собираюсь в свой первый отпуск, хотел получить отпускные, а начальник сказал, что их мне выплатят только после отпуска, так как на данный момент денег у фирмы практически нет. Законно ли это?» - спросил у aif.by могилевчанин.

«Нет. Согласно статье 176 Трудового кодекса Республики Беларусь, одной из норм по предоставлению трудового отпуска является обязанность нанимателя по выплате работнику среднего заработка за время трудового отпуска не позднее чем за два дня до начала отпуска.

Если крайний день выплаты отпускных выпадает на выходной или праздник, то их надо выплатить накануне, - объясняет юрист Виктория Можейко. - За невыплату или неполную выплату в установленный срок заработной платы, иных выплат, к которым относятся и отпускные, предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа в размере от четырех до пятидесяти базовых величин (1 б. в. - 32 руб.)».

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