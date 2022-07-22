Ученые обнаружили у берегов Дорсета средневековый корабль с грузом 22.07.2022, 16:43

Кораблю около 750 лет.

Морские археологи из Борнмутского университета обнаружили останки средневекового корабля и его груза, датируемого 13 веком, у берегов Дорсета. Судно уцелело, что крайне редко, и в английских водах нет известных обломков морских кораблей 11-14 веков. Открытие делает это самым ранним английским местом крушения, где можно увидеть останки корпуса, пишет lenta.ua.

Корабль был обнаружен в заливе Пул на краю пролива Суош шкипером местного чартерного катера Тревором Смоллом из Rocket Charters, который сообщил об открытии археологам из Борнмутского университета. Тревор сказал: «Я родился в семье моряка. Я проплыл тысячи морских миль в поисках затонувших кораблей из моего родного порта Пул. Летом 2020 года я обнаружил то, что считал необнаруженным местом крушения. Недавние штормы обнаружили на морском дне нечто неизвестное. Мне разрешили погрузиться на затонувший корабль. Остальное уже история! Я нашел одно из старейших кораблекрушений в Англии.

Морской археолог Том Казинс, который является частью команды Борнмутского университета, которой поручено обнаружить и сохранить обломки, сказал: «Очень мало 750-летних кораблей осталось, чтобы мы могли их увидеть сегодня, и поэтому нам очень повезло, что мы обнаружили такой редкий пример, и в таком хорошем состоянии. Сочетание воды с низким содержанием кислорода, песка и камней помогло сохранить одну сторону корабля, и корпус хорошо виден».

Судно, известное по своей конструкции как клинкерный корабль, сделано из перекрывающихся деревянных досок и перевозило груз из камня Пурбек. Кораблекрушение называют «Обломками миномета», поскольку большая часть груза, содержащегося в затонувшем корабле, также включает в себя несколько каменных ступок Пурбека, которые представляют собой большие камни, используемые мельницами для измельчения зерна в муку.

Камень Пурбек представляет собой форму известняка, состоящего из плотно упакованных раковин пресноводных улиток. Камень, добытый на острове Пурбек на южном побережье Англии, также называют мрамором Пурбека из-за его способности хорошо полироваться. Мрамор Пурбека используется в готической архитектуре в Великобритании и на континенте. Другие предметы, найденные на месте крушения, включают котел, в котором готовилась еда, который должен был быть помещен прямо в огонь.

Две надгробные плиты из мрамора Пурбек также были найдены на месте крушения в удивительно хорошем состоянии. Надгробные плиты из мрамора Purbeck широко использовались на юге Англии и экспортировались в Ирландию и на континент. На одной из плит изображен крест с головкой в виде колеса в стиле начала 13 века, а на другой - крест с растопыренными руками, распространенный в середине 13 века.

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