Гайдай: Без артиллерии россияне на поле боя вообще никакие 2 22.07.2022, 17:06

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В уличных боях они постоянно проигрывают.

Российским оккупантам удается захватывать населенные пункты Украины только благодаря многократному преимуществу в количестве артиллерийского вооружения. Об этом в опубликованном 22 июля интервью УНИАН заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Без артиллерии россияне на поле боя вообще никакие. Когда они только заходили в Северодонецк, кадыровцы, поверив собственной пропаганде о полном захвате города, закрепились в гостинице "Мир" и оттуда снимали видео – расстреливали полностью разбитое здание из гранатометов, хотя наших там не было. Наконец, когда россияне продвинулись на несколько домов или одну улицу, "гуляли" там, то попались на свою ложь же – именно в ту часть города вошли наши подразделения. Тогда погибло очень много россиян, в том числе и самих кадыровцев, которые просто не понимали, что происходит", – сказал Гайдай.

По его словам, ВСУ уже доказали, что способны освободить Северодонецк от оккупантов.

"Ведь когда туда зашли некоторые наши подразделения, они зачистили город почти на 50%. Тогда россияне "откатились" (убежали только те, кто смог). А потом начали уничтожать город, обстреливая его из танков и артиллерии. То есть как показала практика, в уличных боях они постоянно все проигрывали ", – пояснил глава ОВА.

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