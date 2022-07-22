«Не исключено, что собственники начнут добавлять в договор новый пункт» 1 22.07.2022, 17:06

1,386

Эксперт — о новом законе об аренде квартир.

В Беларуси перестанут определять размер арендной платы в валюте. Соответствующий закон подписан и вступит в силу через два месяца. Как это нововведение скажется на собственниках и арендаторах? Пойдет ли оно на пользу рынку? И какие сложности могут возникнуть? Об этом realt.by спросил эксперта.

Отвечает руководитель отдела аренды жилья агентства недвижимости «Твоя столица» Маргарита Почицкая:

− Безусловно, данное нововведение можно расценивать как плюс для арендатора. Не секрет, что колебания курса доставляли очень много неудобств для того, кто снимает квартиру, поскольку каждый рост доллара означал для них рост стоимости в белорусских рублях. Человек видел новые цифры и понимал, что ему надо опять идти на переговоры к собственнику, искать компромисс, соглашаться на повышение или искать новую квартиру. А в 2018−19 годах разговор о снижении цены в долларах с владельцем аккуратной квартиры с хорошим расположением мог закончиться именно так. Тогда, учитывая высокий спрос на аренду, собственники не были готовы идти на уступки: не платит этот − найду других. Сейчас, конечно, ситуация изменилась. К примеру, в марте, когда курс также претерпевал значительные колебания, почти все собственники соглашались на корректировку стоимости. Были даже прецеденты привязки стоимости к рублю. Теперь эта привязка будет закреплена официально.

То есть, никаких «эквивалентов доллару США по курсу Нацбанка в день оплаты» в договорах больше не будет. Исключительно — белорусские рубли. При этом, не исключено, что собственники теперь будут закладывать в договор какой-то пункт о том, что «цена может быть скорректирована в случае роста обменного курса доллара». Как будет звучать эта формулировка — можно оговаривать, но наверняка собственники захотят себя как-то обезопасить. Кто-то с помощью строчки в договоре, кто-то — с помощью регулярных допсоглашений (в соответствие с изменениями курса). Другой вопрос — согласится ли на все эти допы арендатор. Сегодня, когда на рынке аренды сейчас наблюдается профицит предложения и дефицит спроса, условия диктует тот, кто снимает квартиру. Теперь уже он может сказать: я не согласен, перееду в другую квартиру.

В целом, думаю, что сейчас будет такой пробный период и для собственников, и для арендаторов. Ведь если в той же России люди уже давно живут со стоимостью квадратного метра исключительно в национальной валюте, то для Беларуси — это абсолютно новый опыт.

В ближайшей перспективе мы получим то, что арендатор, наконец, перестанет с волнением следить за колебаниями обменного курса. Теперь наблюдение за ростом валюты станет исключительно заботой собственника. Кроме того, изменятся объявления о сдаваемых квартирах − теперь мы будем указывать стоимость аренды в белорусских рублях.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».