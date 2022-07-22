закрыть
22 июля 2022, пятница, 17:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси новые массовые задержания

2
  • 22.07.2022, 17:13
  • 2,024
В Беларуси новые массовые задержания

На этот раз за комментарии о погибшем милиционере.

В Беларуси новая волна массовых задержаний — в провластных телеграм-каналах появились «покаянные видео» с пятью мужчинами, которых обвиняют в «оскорблении» погибшего силовика.

В ролике задержанные признаются в «участии в митингах» 2020 года, подписке на «экстремистские телеграм-каналы», регистрации в чат-боте «Перамога», а также «негативных комментариях» в адрес милиционеров — в том числе о погибшем сотруднике МВД, имя которого не называется.

Напомним, три дня назад СМИ писали о гибели одного из начальников милиции Барановичей Алексея Гетьмана, которого считают одним из главных исполнителей репрессий в городе после выборов 2020 года. Сообщалось, что он сломал шею, нырнув в воду и ударившись головой о дно водоема. После травмы некоторое время лежал парализованный, а позже умер.

В своих телеграм-каналах силовики сообщают, что действия задержанных квалифицируются по ст. 130 УК («Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни»).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Классика по Нимеллеру
Классика по Нимеллеру Вадим Зайдман
Ну что, Вова, мечтал повоевать с НАТО?
Ну что, Вова, мечтал повоевать с НАТО? Аркадий Бабченко
Ожидает ли Россию военный бунт?
Ожидает ли Россию военный бунт? Ксения Кириллова
Стратегическое поражение Кремля
Стратегическое поражение Кремля Андрей Пионтковский