В Беларуси новые массовые задержания 2 22.07.2022, 17:13

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На этот раз за комментарии о погибшем милиционере.

В Беларуси новая волна массовых задержаний — в провластных телеграм-каналах появились «покаянные видео» с пятью мужчинами, которых обвиняют в «оскорблении» погибшего силовика.

В ролике задержанные признаются в «участии в митингах» 2020 года, подписке на «экстремистские телеграм-каналы», регистрации в чат-боте «Перамога», а также «негативных комментариях» в адрес милиционеров — в том числе о погибшем сотруднике МВД, имя которого не называется.

Напомним, три дня назад СМИ писали о гибели одного из начальников милиции Барановичей Алексея Гетьмана, которого считают одним из главных исполнителей репрессий в городе после выборов 2020 года. Сообщалось, что он сломал шею, нырнув в воду и ударившись головой о дно водоема. После травмы некоторое время лежал парализованный, а позже умер.

В своих телеграм-каналах силовики сообщают, что действия задержанных квалифицируются по ст. 130 УК («Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни»).

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