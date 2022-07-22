Наталья Радина: Полину Шарендо надо спасать 4 22.07.2022, 17:26

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В белорусских тюрьмах убивают настоящих патриотов.

Активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полина Шарендо-Панасюк оказалась в женской исправительной колонии № 24 (Заречье), пишет в «Фейсбуке» главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина:

– В белорусских тюрьмах убивают настоящих патриотов. Активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полина Шарендо-Панасюк оказалась в женской исправительной колонии № 24 (Заречье). Больше месяца власти скрывали ее местонахождение. ПК-24 — колония для женщин-рецидивисток, повторно совершивших тяжкое преступление. Находится в лесу между Речицей и Светлогорском и известна очень суровыми условиями содержания, антисанитарией и тяжелым физическим трудом заключенных.

Все, кто там был, говорят, что это «ад на земле» и цель этого заведения — психологически сломать человека.

Полина - очень сильная женщина, настоящий боец. Но сейчас ее надо спасать! Будем обращаться в международные структуры и правозащитные организации. Прошу не молчать белорусских журналистов, правозащитников, диаспоры. Этот беспредел надо остановить.

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