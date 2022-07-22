Гарри Каспаров: Россияне заплатят огромную цену за преступления путинского режима 3 22.07.2022, 17:39

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Гарри Каспаров

Фото: Anadolu Agency

К этим испытаниям нужно морально готовиться.

Сегодня Россия – страна-агрессор. Эта ровно такая же ситуация, в которой находилась фашистская Германия в 43-м и 45-м. Но 45-й год неизбежен, и надо понимать, что россиянам придется платить цену за все, что произошло, пишет 13-й чемпион мира по шахматам, российский политический деятель Гарри Каспаров.

Конечно, можно сочувствовать российскому учителю или врачу, но на их головы пока не падают бомбы, а убивают только украинцев. И, на мой взгляд, любая попытка найти оправдания бездействию и молчаливому согласию россиян с тем, что делает режим, совершенно аморальна.

Россию никто не оккупировал, граждане России сегодня поддерживают войну. Не все – кто-то активно выступает против, кто-то оказался за границей, кто-то рискует, находясь в России. Но нас подавляющее меньшинство, полного отторжения путинского режима в обществе нет. Путинский режим сегодня – это, к сожалению, органическая часть российской истории. В свое время Германия была Гитлером, а Гитлер – Германией. Мы сегодня находимся в такой же ситуации.

Цена за преступления путинского режима, совершенные руками одних граждан России и при попустительстве других граждан России, будет огромной. К этим испытаниям нужно морально готовиться, а не рассказывать украинцам о том, что есть Россия Пушкина и Россия Толстого, что они не правы в своем радикальном отношении к русскому языку. У нас нет никакого морального права говорить им это.

Надо просто помнить, что пока есть Россия Путина, никакой другой России быть не может. Увы, сегодня Россия ассоциируется только с Путиным, только с путинским фашизмом и только с кровавыми преступлениями, которые творятся на украинской земле.

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