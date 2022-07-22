В правила автомобильных перевозок внесли существенные изменения 22.07.2022, 17:37

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Теперь пассажир такси имеет право узнать ориентировочную стоимость поездки.

21 июля на pravo.by опубликован Закон Республики Беларусь от 18 июля 2022 г. №196-З «Об изменении Закона Республики Беларусь „Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках“», сообщает onliner.by сообщает со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал. Им вносятся существенные изменения в правила автомобильных перевозок.

Для пассажиров такси

Самое важное нововведение для пассажиров такси: теперь законодательно закреплено их право при заказе автомобильной перевозки получить информацию о тарифах или ориентировочной стоимости услуги.

Ожидается, что это усилит защиту пассажира от перевозчиков, устанавливающих тарифы, в несколько раз превышающие уровень сложившихся тарифов на аналогичную услугу.

Кроме того, расширены способы приема средств платежа за автомобильную перевозку пассажиров автомобилями-такси при заказе такой автомобильной перевозки с помощью электронной информационной системы, а также использования автомобильными перевозчиками кассового и иного оборудования.

Для грузоперевозчиков

Закреплены формы контроля, осуществляемые Транспортной инспекцией Министерства транспорта и коммуникаций, за соблюдением законодательства производителями транспортных работ и услуг при организации и выполнении автомобильных перевозок. В связи с чем уточнены определения терминов «организация автомобильных перевозок» и «выполнение автомобильных перевозок».

Согласно документу на Министерство транспорта и коммуникаций возложена обязанность контроля за выполнением лицензиатами законодательства о лицензировании и лицензионных требований. Ведомство также наделено полномочиями по:

- определению ежегодного количества выдаваемых иностранным государствам разрешений на проезд их транспортных средств по территории нашего государства при выполнении международных автомобильных перевозок;

- выдаче, изъятию, возврату разрешений на проезд транспортных средств, зарегистрированных в Республике Беларусь, по территории иностранных государств при выполнении международных автомобильных перевозок;

- обмену бланками разрешений с компетентными органами иностранных государств.

Кроме того, дополнены полномочия cовета министров Республики Беларусь по установлению случаев и порядка изъятия разрешений на проезд транспортных средств, зарегистрированных в Республике Беларусь, по территории одного или нескольких иностранных государств при выполнении международных автомобильных перевозок.

Урегулированы также вопросы разграничения ответственности грузоотправителя, экспедитора и грузополучателя за убытки, причиненные автомобильному перевозчику и третьим лицам в зависимости от того, выступают ли они заказчиком автомобильной перевозки и возложена ли на них обязанность по обеспечению наличия и правильности оформления необходимых транспортных документов, грузосопроводительных документов.

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