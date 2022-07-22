В 67 районах Беларуси запрещено либо ограничено посещение лесов 1 22.07.2022, 17:56

Ограничения действуют и в районах, граничащих с Украиной.

22 июля ограничения введены по всей Гродненской области и в районах, граничащих с Украиной, пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

- В Гомельской области полный запрет на посещения действует в 8 районах: Ельском, Наровлянском, Брагинском, Лоевском, Мозырском, Калинковичском и Речицком.

- В Минской ограничения не коснулись только: Логойского и Мядельского районов. В Бресткой «свободные» леса в Ганцевичском, Пружанском и Каменцком районах

- Свободно посещать леса пока можно в Витебской и Могилевской областях.

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