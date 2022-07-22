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Ловушка в Херсоне

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  • Виктор Трегубов
  • 22.07.2022, 17:59
  • 4,984
Ловушка в Херсоне

Что будет с армией России, если рухнет Антоновский мост.

Херсон может стать для врага ловушкой самых больших за всю войну масштабов. Проблема в сообщении. Если разрушить Антоновский мост, войска РФ, которые располагаются в Херсоне, окажутся отрезанными от поставок.

Если Антоновский мост рухнет, ближайший мост — через дамбу в Новой Каховке. Но там дорога идет через мост на Ингульце. То есть в случае разрушения Антоновского моста войска РФ, которые располагаются в Херсоне, окажутся отрезанными от поставок. Кроме воздушных. Через Чернобаевку.

Иными словами, они будут тупо заперты. Некоторое время, конечно, смогут продержаться на существующих запасах, но без снабжения не воюют даже в обороне. И я не считаю, что даже склады в самом городе для них в безопасности.

И здесь у врага возникает коллизия. Или отходить, покидая Херсон. Но это удар по имиджу. Или рисковать и пытаться его удержать – но в таком случае риск удара по имиджу возрастает в разы.

Поскольку если они не отойдут до того, как ловушка захлопнется, вся херсонская группировка – смертники. То есть это будет уже не отход, а стратегическое военное поражение. С кучей пленных, техники, высшими офицерами РФ с мешками на головах и следами от копняков на других местах. Будет очень некрасиво. Посмотрим.

Виктор Трегубов, "Фокус"

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