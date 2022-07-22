Соглашение о разблокировке морского экспорта зерна из Украины объявлено подписанным 4 22.07.2022, 18:05

1,786

Оно должно привести объемы экспорта украинского продовольствия через морские порты к довоенному уровню.

22 июля в Стамбуле достигнута договоренность о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов. Итоговый документ подписали президент Турции Реджеп Эрдоган, глава ООН Антониу Гутерриш, министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны Турции Хулуси Акар, трансляцию вел Sky news.

Эрдоган заявил, что сделка поможет «миллиардам людей, страдающих от голода в результате блокады, и снизит продовольственную инфляцию».

По его словам, соглашение будет введено в действие в течение следующих нескольких недель и должно довести объемы экспорта украинского продовольствия через морские порты к довоенному уровню.

Гутерриш также выразил надежду, что достигнутые договоренности принесут пользу жителям стран, находящихся на грани банкротства и наиболее уязвимым категориям населения. Он объявил о создании совместного координационного центра для мониторинга реализации так называемой «Черноморской инициативы».

«Обеспечение мировой безопасности поставками сельского хозяйства и прочего очень важно во многих аспектах. Мы создали интенсивный и аргументированный процесс с украинскими и российскими властями и властью ООН для отгрузки зерна из Украины. Мы контактируем с украинскими и российскими партнерами, чтобы контролировать весь процесс», – сказал генсек ООН.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».