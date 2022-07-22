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Чиновник из Жабинки завел фермерское хозяйство и привлекал подчиненных для работы в нем

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  • 22.07.2022, 18:09
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Чиновник из Жабинки завел фермерское хозяйство и привлекал подчиненных для работы в нем

Против лукашиста возбуждены два уголовных дела.

Два уголовных дела возбуждены против уже бывшего работника Жабинковского райисполкома. Его обвиняют в превышении служебных полномочий и в незаконной предпринимательской деятельности, сообщает пресс-служба МВД.

УБЭП областной милиции установил, что за два последних года уже экс-начальник районного управления сельского хозяйства организовал фермерское хозяйство и руководил им. Более того, пользуясь служебным положением давал указания сельхозорганизациям предоставлять различную технику и людей для проведения работ в его хозяйстве.

«Своими действиями мужчина нанес существенный вред госинтересам, дискредитируя и подрывая авторитет и престиж органов власти», — отметили в пресс-службе.

В отношении уже экс-чиновника возбуждены уголовные дела за превышение служебных полномочий и незаконное участие в предпринимательской деятельности.

Напомним, согласно Закону «О государственной службе в Республике Беларусь», государственный служащий не вправе заниматься предпринимательской деятельностью.

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